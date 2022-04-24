人民网阿布贾4月24日电 （记者姜宣）为庆祝联合国中文日，中国驻尼日利亚使馆、尼中国研究中心20日共同举办了“共享中国和文化 共奏中尼和乐章”研讨会，驻尼日利亚大使崔建春、文化参赞李旭大、尼中国研究中心主任查尔斯、访问学者乌登塔教授、资深媒体顾问萨拉玛图、尼媒体法律与发展中心主任奥德尼格博、尼妇女赋权与发展倡议组织负责人塞丽娜及尼智库代表、文化艺术界代表、尼主流媒体记者等约40人出席活动。

崔建春向嘉宾们介绍了传承千年的中国“和”文化及其对促进中尼互利合作所能发挥的重要作用。他指出，去年提出的中尼5GIST成长发展进步战略（讨论稿）在当地社会各界产生良好反响。中尼务实合作之路任重道远，希望借助构建和文化的“四梁八柱”，丰富中尼合作内涵，增进两国传统友谊，促进社会和谐，造福两国人民。

崔建春借助PPT图片演示，生动形象地阐述了“和”文化的“四梁八柱”架构，即用“和善、和谐、和美、和悦、和睦、和合、和平、和声”这八大支柱，在“公民与自然、家庭与社会、民族与文明、国家与治理”这四个依次递进的层面，支撑起“和谐共生、和通共融、和而不同、和平发展”这四根大梁，从而达到与尼朋友分享中国和文化，共奏中尼合作交响曲的宏大目标。

查尔斯高度赞赏“共享中国和文化 共奏中尼和乐章”倡议，认为倡议的提出正逢其时，将对指导中尼两国在“一带一路”框架下提升各领域合作水平产生积极作用。他表示，同中国人民一样，尼民众也希望人与自然和谐相处，也渴望民族和睦、民众幸福、世界和平。而实现这些的前提，就是要了解并实践中国传统文化所推崇的“和”。

作为长期从事文学与文化研究的知名教授，乌登塔分享了他对和文化的深刻理解。他认为中国的“和”文化充满着哲学智慧，指导着人们智慧地处理各种冲突与矛盾，实现人与人之间的团结互助，中尼之间应该用和谐的关系，来奏响合作共赢的乐章。

萨拉玛图女士表示，中尼在历史、文化、人口、经济等多个方面有不少共同点，发展中尼友谊有着牢固的基础，中国的“和”文化对尼具有很大借鉴意义。中尼共同举办“共享中国和文化 共奏中尼和乐章”研讨会具有现实指导意义，特别是在当前尼日利亚大选期间，各个党派应该真正学会“求同存异、和而不同”，为国家发展创造一个更和谐、更宽容的环境。

奥德尼格博表示，“和”不但能在人际关系中扮演重要角色，而且也能在国与国的交往中发挥重要作用。他鼓励大家认真学习“和”文化，希望媒体界有识之士能够站出来传播“和”的声音，用同情化解敌意、用接纳代替排斥、用温暖感化冷漠、用知识消除无知。

嘉宾演讲结束后，与会人员展开了热烈讨论。大家一致认为，和谐是社会取得进步的前提，它能在全社会中激发出一种力量，而当今世界最需要的就是用和谐来凝聚合力。中国的和文化博大精深，必将为创造和谐的社会与和平的世界发挥积极作用。

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