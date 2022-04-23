新华社布鲁塞尔4月23日电（记者任珂）欧盟成员国与欧洲议会的谈判代表23日就欧盟《数字服务法》达成一致。该法案要求互联网平台企业采取更多措施删除非法和有害的在线内容，包括仇恨言论、虚假信息和假货交易信息等。

欧盟委员会当天发表声明说，该法案针对相关在线平台非法和有害内容事宜制定了追责新标准，它将更好地保护用户及其基本权利。声明援引欧盟委员会主席冯德莱恩的话说，该法案将升级在线服务的基本规则，确保在线环境安全，促使“线下违法行为，在线上依然违法”的原则取得实效。

欧盟《数字服务法》适用于为欧盟用户服务的数字服务提供商，包括在线购物平台、社交媒体平台、搜索引擎等，有关大型服务商须遵守相对更多的规则。

根据该法案，数字服务提供商在获悉其在线平台出现仇恨言论等非法内容后，须在24小时内予以删除；在线购物平台有义务检查供应商的商品真伪，以减少出现假冒产品。待该法案生效后，违法的互联网平台企业将被最高处以其全球年销售额6%的处罚。

这一法案将在晚些时候获欧洲议会和欧盟理事会正式通过后，在欧盟地区生效。生效后将有一定过渡期才正式应用。

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