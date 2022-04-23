新华社北京4月22日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯中央军区副司令明涅卡耶夫22日表示，俄特别军事行动新阶段的任务之一是“完全控制顿巴斯及乌克兰南部”。俄罗斯总统普京当天与欧洲理事会主席米歇尔通电话讨论乌克兰局势。

——据塔斯社消息，明涅卡耶夫当天在斯维尔德洛夫斯克州国防工业协会年会上表示，俄特别军事行动新阶段的任务之一是“完全控制顿巴斯及乌克兰南部”。明涅卡耶夫说，俄武装部队控制顿巴斯将有助于建立一条通往克里米亚的陆路通道。控制乌克兰南部将打通俄军通往德涅斯特河沿岸地区的又一出口。

——俄总统网站22日发布通报说，俄总统普京当天与欧洲理事会主席米歇尔通电话讨论乌克兰局势。对于米歇尔呼吁俄乌领导人进行直接接触，普京重申，会晤的可能性取决于俄乌之间谈判的具体结果。当前谈判中，乌方表现并不一致且不准备寻求双方都能接受的解决方案。

——俄罗斯国家防御指挥中心负责人米津采夫22日在俄国防部网站发布的声明中说，在没有乌克兰政府参与情况下，俄方已从马里乌波尔撤离143631名当地平民和341名外国公民。此外，1844名投降的乌克兰士兵也已安全离开。

——俄国防部发言人科纳申科夫22日通报，自俄罗斯开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌军140架固定翼飞机、106架直升机、520架无人机、257套防空导弹系统、2448辆坦克及其他装甲车辆、271台多管火箭炮、1062门野战火炮和迫击炮、2289辆特种军用车辆。（参与记者：黄河、华迪）

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