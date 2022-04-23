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亚太多国新冠疫情仍严峻 一些国家单日新增确诊病例仍以万为单位

2022年04月23日00:24 | 来源：新华网
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　　新华社首尔4月22日电 综合新华社驻亚太地区记者报道：近期，亚太多国新冠疫情仍然严峻，一些国家单日新增确诊病例仍以万为单位，有的国家出现疫情反弹。

　　韩国中央防疫对策本部22日通报，韩国单日新增新冠确诊81058例，累计确诊16755055例；新增死亡病例206例，累计死亡21873例。从18日起，除要求室外戴口罩外，韩国解除公众聚集场所营业限时、私人聚会限员、大规模活动和集会等限制措施。韩国嘉泉大学附属医院感染内科教授严仲植认为，当前“躺平”不妥，疫情没有完全结束，病毒正“蠢蠢欲动”，疫情随时可能反弹。

　　根据泰国疫情管理中心22日发布的数据，泰国单日新增21808例确诊病例，新增死亡病例128例，累计确诊4128038例，累计死亡27520例。

　　印度尼西亚近期日增确诊病例数呈下降趋势，22日新增确诊651例，累计确诊6043246例；新增死亡病例25例，累计死亡156040人。印尼卫生部长布迪·萨迪金18日表示，印尼人已基本拥有从疫苗或先前感染中获得的抗体。根据印度尼西亚大学近期公布的血清学调查结果，99.2%的印尼人已具有新冠抗体，高于去年12月的88.6%的调查结果。

　　日本近3个月新增新冠死亡病例约10700例，近1个月新增死亡病例约2000例，日均新增死亡病例数十例。从3月22日起全面解除防疫行政限制措施后，该国日增新冠确诊病例数维持在5万例左右。据日本广播协会电视台统计，日本21日新增新冠确诊病例47131例，累计确诊7543609例；新增死亡51例，累计死亡29222例。

　　印度卫生部21日表示，在连续数周日增新冠确诊病例维持较低水平后，过去24小时新增确诊病例2067例，较前一日跃升65%；新增死亡病例40例。目前印度尚未确定引发病例激增的是哪种毒株，卫生部已要求地方卫生部门加强基因组测序。印度于4月初放松疫情防控，针对近期疫情反弹，首都新德里要求民众在公共场所必须戴口罩，否则将被处罚。

　　南太平洋岛国萨摩亚疫情日趋严重，累计确诊病例数已逼近7000例，累计死亡13例。萨摩亚卫生部宣布收紧旅行限制，要求从21日起，所有飞往萨摩亚的旅客在登机前均需接种疫苗第三针。自3月17日起，萨摩亚一直在实行不同级别的全国性封锁，目前仍禁止外国人入境，但允许萨摩亚公民及一些急需的工人入境。

　　近期，斯里兰卡日增新冠确诊病例数降至100例以内。斯里兰卡卫生部18日曾决定取消户外强制戴口罩规定，但该国医务人员协会认为，鉴于当前国内医疗条件恶化，民众应继续戴口罩。斯卫生部21日宣布恢复户外强制戴口罩的要求，原因是该国存在大量人员参加的公共集会。（执笔记者：周思雨；参与记者：杜白羽、华义、赵旭、毛鹏飞、吴长伟、张永兴、车宏亮、任芊、汪奥娜）

(责编：袁勃、牛镛)

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