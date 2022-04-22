新华社海南博鳌4月22日电（记者陈凯姿）人类还未走出世纪疫情影响，合作抗疫是当下亚洲乃至世界的重要议题。博鳌亚洲论坛2022年年会期间，与会嘉宾相聚“云端”，提出了缩小全球“免疫鸿沟”的“未来方案”。

新冠肺炎疫情发生及疫苗研制成功以来，疫苗接种率的悬殊差距，使全球“免疫鸿沟”拉大。世界卫生组织全球卫生筹资大使戈登·布朗表示，由于经济发展差距，目前全球有三分之一的人口尚未接种第一针疫苗。

在世界卫生组织荣誉总干事陈冯富珍看来，疫苗全球供应中还存在技术、知识产权及沟通协商等问题，需在未来形成一个疫苗供应和管理的长效机制。

面对实现免疫的核心诉求，与会嘉宾凝聚共识，提出了全球合作方案。

——持续研发和更新疫苗。由于新冠病毒仍在变异，世界需要继续研发新的疫苗。阿斯利康公司董事长雷夫·约翰森等嘉宾提出，下一步研发疫苗需要不同背景的人士紧密合作，同时应确保临床试验和监管合规，相关国际组织还应协助加快研发企业预认证的获取。

——确保疫苗成为全球公共产品。相关嘉宾指出，目前全球仍然有超过100个国家需要更多疫苗，疫苗生产商、供应商应打破合作壁垒，快速扩大产能，使之成为真正的全球公共产品。泰国副总理兼公共卫生部长阿努廷还提到，区域国家可以设立应对基金用于疫苗采购，以保障及时获得足够的疫苗。

——扩大疫苗知识产权豁免。雷夫·约翰森强调，疫苗研发的技术掌握在少数国家手中，急需解决国家保护主义问题。当前应扩大疫苗知识产权豁免、推动技术转移，让更多国家参与疫苗生产。“要鼓励发展中国家开发疫苗产能，他们需要产能，而不是钱或者捐赠。”陈冯富珍说。

——建立系统协商管理机制。“疫苗供应需从应急管理转换到可持续管控。”比尔及梅琳达·盖茨基金会全球政策与倡导总裁加吉·戈什指出，目前存在的疫苗供应短板，应通过提高信息分享透明度、形成系统性的协商管理机制来改善。与会嘉宾一致认为，各国研发机构和监管部门应紧密合作控制成本；应加强国家与国际组织沟通，探讨疫苗高效供应流程；还应“授人以渔”，供给疫苗同时向受赠国提供设备和接种技术指导。

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