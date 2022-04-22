人民网北京4月22日电 （记者俞懿春）由中国科学院武汉植物园王青锋研究团队与中国药科大学、复旦大学、慕尼黑大学、德克萨斯州大学等相关研究人员合作开展的泽泻目植物适应水环境的分子机制研究，近期将研究成果在线发表在进化生物学期刊Molecular Biology and Evolution上。

植物由陆生到水生的演化过程、形态和结构特征的变化、适应水生环境的遗传学机制等问题，一直是植物进化生物学家们关注的热点。泽泻目是已知的水生植物分布最为集中的一大类群，包含了所有海生高等植物和分布广泛且具多种生活型的淡水水生植物，是研究植物适应水生（海生）环境演化过程的理想材料。该联合研究团队对中国、美国、澳大利亚和欧洲分布的59种泽泻目植物进行了广泛取样，完成了转录组测序、核基因和叶绿体基因的系统进化分析。

研究结果表明，泽泻目植物经历了从陆生向淡水生、再到海生的演化过程，核心泽泻目、天南星科、岩菖蒲科之间的系统进化冲突主要由不完全谱系筛选与基因渐渗造成。对适应水生环境重要基因的分析发现，海生的大叶藻大量丢失的光、乙烯相关基因并没有在其它海生和淡水生植物中普遍丢失，烟碱胺合成酶基因在沉水植物和海生植物中发生了扩张，这可能与水生环境（特别是海洋环境） 铁离子含量较低有关。

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