人民网北京4月22日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持22日记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：据报道，欧盟委员会经济事务委员真蒂洛尼21日表示，俄乌冲突爆发后，大宗商品价格飙升将通胀推至新高，贸易联系中断加剧供应链压力，消费者信心显著下降，欧洲经济遭受到重大而深远的影响。有评论认为，制裁使欧洲首当其冲，欧洲正在成为俄乌危机的最大输家。发言人对此有何评论？

赵立坚：俄乌冲突发生以来，欧洲不得不承受冲突的直接后果，难民、能源、经济等多重危机纷至沓来。联合国难民署20日表示，目前已有超过500万乌克兰人涌入欧洲邻国，造成了前所未有的难民危机。受对俄大规模制裁影响，欧洲多项经济指标恶化。欧盟统计数据显示，欧元区3月通胀率打破历史记录，飙升至7.4%，有些国家的通胀率甚至高达15.6%。金融市场上，3月初，欧洲遭遇有史以来最大单周资金外流，股市大跌，欧元大幅贬值。大量欧洲避险资金流向了美国。

作为乌克兰问题始作俑者和最大推手，美国“人道主义”口号喊得震天响，整个3月却只有12名乌克兰难民通过美国难民项目入境。据美国媒体报道，至今仍有数千名乌克兰难民滞留在美国和墨西哥边境，不少难民还被美国拘留。俄乌冲突爆发以来，美国军工巨头股价涨幅惊人。截至4月21日，洛克希德·马丁公司股价上涨25.6%，诺斯罗普·格鲁曼公司股价上涨24%。

俄乌冲突爆发近两个月，谁在隔岸观火、递刀拱火，甚至以所谓“离岸平衡”乘机渔利，相信大家都看得清清楚楚。

新华社记者：美国国务院发言人普莱斯昨天在回答记者提问时称，美将继续维护以规则为基础的国际体系，以及俄中等一些国家试图挑战甚至摧毁的各种其他体系。请问中方对此有何评论？

赵立坚：中国是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国同世界大多数国家一样，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。如果说有哪个国家正在试图挑战和摧毁当前的国际规则、国际体系，那正是美国自己。

试问，当美方在没有联合国安理会授权的情况下，悍然轰炸南联盟，入侵伊拉克、叙利亚的时候，美国遵循的是哪套国际规则？当美国无视俄罗斯安全关切，高调推动北约五轮东扩，加剧地区紧张局势的时候，美国维护的是什么国际体系？当美方在俄乌冲突爆发后，消极诋毁对话和谈，想方设法拱火浇油的时候，美国遵循的又是哪套国际规则？当美方不顾世界经济复苏困境，持续升级单边制裁，陷欧洲和世界于危机的时候，美国维护的又是什么国际体系？

美国张口闭口规则秩序，实际上是把“家法帮规”包装成国际规则，将美国主导、服务美国的秩序强加给国际社会。这种霸权秩序和强权规则必将受到秉持正义立场国家的反对。

半岛电视台记者：过去一周，以色列警察在阿克萨清真寺对巴勒斯坦人进行的非法暴力攻击已经造成近1000名巴勒斯坦人受伤。就在今天上午，依然有很多巴勒斯坦人在流血。这是一个国家的军事组织对另一个国家的平民发动的战争，是占领者对被占领者实施的罪行。作为负责任的大国，中国是否谴责这样的行为？

赵立坚：中方对耶路撒冷特别是阿克萨清真寺局势持续紧张深表忧虑。我和我的同事已经多次就此阐明中方立场。中方反对任何单方面改变耶路撒冷历史现状的行为，谴责一切针对平民的袭击。我们呼吁有关各方，特别是以色列方面保持冷静和克制，防止局势失控。

中方认为国际社会有必要就当前形势发出一致声音。我们再次呼吁国际社会特别是大国应该正视巴勒斯坦问题的症结，推动巴以尽早重启和谈。中方将继续为落实“两国方案”、实现巴以和平共处发挥建设性作用。

深圳卫视记者：据报道，21日，越南外交部发言人称，中国四川、安徽等地至越部分跨境班列已于近日开通运营。铁路联通契合越中推动“两廊一圈”与“一带一路”对接合作。越方愿与中方一道推动双边贸易稳定、平衡、可持续发展，为双方带来实际利益。中方对此有何评论？

赵立坚：去年中国和越南双边贸易额已经超过2300亿美元。中国连续多年保持越南最大贸易伙伴。越南继续是中国在东盟最大贸易伙伴。双方互利合作潜力巨大、前景广阔。刚才你提到的新开通的中越跨境班列为此注入了新动力。我们愿与越方一道，持续推进“一带一路”与“两廊一圈”对接合作，充分发挥跨境铁路联运效能，保障产业链供应链稳定畅通，助力中越务实合作提质升级，为地区和世界经济复苏作出积极贡献。

凤凰卫视记者：关于俄罗斯指控美国在乌克兰发展生物军事计划，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃称，俄军发现了一些文件，了解到美国防部在乌克兰实施生物军事计划。俄方已在联合国和其他国际组织公开了一些事实，要求美方作出详细解释。发言人有何评论？

赵立坚：我注意到有关表态。确实，美国对其生物军事活动问题迄今没有作出令人信服的解释。

美方迄今的表态有很多模糊不清甚至自相矛盾的地方，这进一步加大了国际社会的忧虑。例如，美国在全球的生物合作设施到底有多少？美方根据美乌协议到底运走了多少生物样本，用途是什么？该协议规定乌方不得公开的敏感信息到底是什么？美方是否在境外开展了美国国内禁止的危险研究？

不仅如此，美国一方面以存约国的身份纪念《禁止生物武器公约》开放签署50周年，大谈要加强公约机制，另一方面在不久前闭幕的公约会议上，继续无视国际社会的呼吁，独家反对重启旨在建立公约核查机制的多边谈判。这样的表现如何能取信国际社会？如何恢复国际社会对美国遵约的信心？

作为《禁止生物武器公约》存约国之一，美国在遵约方面理应作表率，而不能成为例外。我们再次敦促美方对其生物军事活动作出全面、具体的澄清，并停止独家反对建立多边核查机制。

半岛电视台记者：加沙的巴勒斯坦组织威胁，如以色列不停止针对巴勒斯坦人的袭击，将采取报复性行动。安理会的五个常任理事国中，四个都在忙乌克兰的事。中国作为负责任的安理会成员，将采取什么行动避免当前局势升级成大规模战争？

赵立坚：我刚才就巴勒斯坦局势充分表明了中方立场。中方认为，有关各方应该保持冷静克制，通过对话谈判妥善处理分歧矛盾，共同维护地区的和平与稳定。

彭博社记者：下半年将担任欧盟轮值主席国的捷克高级外交官在会见来访的中国外交代表团时警告称，中俄合作有损害中欧关系的风险。捷克外交部发表声明称，捷克在此次会见中向中方再次表达对于中俄合作持保留意见。中方对此有何评论？

赵立坚：我和我的同事已经多次就乌克兰问题表明中方立场。关于你提到的捷方最新表态，我相信中方代表团团长在同捷方会见期间也向捷方表明了中方立场。

我想强调的是，中方始终从事情本身的是非曲直出发，独立自主作出判断。在乌克兰问题上，我们主持的是公道，谋求的是和平，着眼的是长远，不存在亲谁反谁的问题。如果非要说中方亲近什么、反对什么的话，中方站在和平一边，反对战争；中方站在对话谈判一边，反对单边制裁；中方站在缓和局势一边，反对拱火浇油。

法新社记者：澳大利亚总理莫里森在回答中所安全协议相关问题时称，中国正在对太平洋岛国施加巨大压力。中方对此有何评论？

赵立坚：我们对澳方个别政客发表关于中所关系的不负责任言论表示坚决反对。

不久前，澳大利亚、美国、英国不顾国际社会反对，高调推进核潜艇合作，严重破坏建设南太无核区的努力，企图使南太国家再次成为集团政治和军事对抗的牺牲品，再次让无辜的南太岛国人民为这三个国家的政治私利付出代价。

澳方个别政客应该做的，不是制造地区安全焦虑和核扩散风险，不是在亚太地区推行集团对抗和地缘博弈，不是拼凑充斥冷战思维、军事对抗色彩的小集团和小圈子。他们应该做的是，倾听太平洋岛国希望维护地区安全稳定和持续发展的呼声，尊重岛国开展双边合作的自主权利，认真反思这些国家所从事的胁迫外交给太平洋岛国人民带来的重重灾难。

印度报业托拉斯记者：此前斯里兰卡留学生因防疫规定滞留在斯。斯方昨天宣布，中国目前允许斯留学生返华。这是一个积极进展。斯里兰卡留学生被允许返华，是否为印度留学生返华打开了一扇门？

赵立坚：我们充分理解包括印度留学生在内的国际留学生希望早日返华复学的迫切心情。中方会根据疫情形势发展、本国实际以及科学判断，统筹考虑外国留学生返华复课事宜，积极研究并逐步有序安排确有需要的留学生返华复学，有关工作正在推进过程中。我们愿意在确保防疫安全的前提下，积极构建健康、安全、有序的中外人员往来秩序。

彭博社记者：一个与乌克兰相关的问题。美国常务副国务卿舍曼称，中国帮助俄罗斯放大虚假信息等行为对乌克兰局势毫无裨益。舍曼并称，希望中国从俄罗斯战争中“吸取教训”，包括中国无法离间美国及其盟友。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到美方有关表态。中方认为这些表态，尤其是对中方的指责完全是陈词滥调和污蔑抹黑中国的老套路。关于所谓“竞争、合作、对抗”三分法，中方已多次表明立场。这实质上就是遏制打压中国的“障眼法”，根源在于美国的对华认知出了问题。我们敦促美方客观看待中国和中美关系，认真落实美国领导人作出的不寻求打“新冷战”、不寻求改变中国体制、不寻求通过强化同盟关系反对中国、不支持“台独”、无意同中国发生冲突等积极表态，与中方一道努力找到新形势下中美相互尊重、和平共处、合作共赢的正确相处之道。

事实证明，中国是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中方一贯高度重视保护知识产权，所作努力和成效有目共睹。中国政府坚持以人民为中心的人权理念，认真落实“尊重和保障人权”的宪法原则，取得了历史性成就。中方在乌克兰问题上的立场光明磊落、公正客观、无可非议。反倒是美方在有关问题上劣迹斑斑，我们奉劝美方在指责他人之前，应该照照镜子，做好自己的事。

印度广播公司记者：你刚才说，中国会根据疫情形势，安排确有需要的留学生返华复课。尽管疫情仍在蔓延，中国考虑留学生的需求，允许斯里兰卡及其他国家的留学生返华复课。中国已经允许许多其他国家留学生返华，能否透露一下，在允许印度留学生返华方面有无特殊考虑？

赵立坚：我刚才已经表明了中方的原则立场。你和莫康达先生（印度报业托拉斯记者）非常关心印度留学生希望早日返回中国复学。中方也非常希望印度留学生能在疫情得到改善的情况下安全回到中国复学。他们在线上课已有将近两年时间。我们充分理解他们的心情，会根据疫情形势和客观实际，统筹考虑外国留学生返华事宜，积极研究并逐步有序作出安排，相信印度留学生也会被尽快纳入这一进程。

凤凰卫视记者：七国集团（G7）财长发表声明，称对俄罗斯参加二十国集团（G20）财长和央行行长会议、国际货币基金组织和世界银行会议等表示遗憾，还称国际组织和多边论坛不应再照常同俄开展活动。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到七国集团有关声明。二十国集团和相关国际机构是讨论国际经济金融问题的平台，不是讨论乌克兰问题的合适场合。当前国际形势面临诸多不稳定性、不确定性，迫切需要国际社会团结合作应对。世界各国应践行真正的多边主义，坚持对话而不是挑动对抗，坚持合作而不是制造分裂，共同致力于维护世界稳定而不是进一步扩大冲突外溢效应。七国集团成员应该采取负责任的态度，避免将国际合作政治化、武器化，为处于多重挑战下的世界注入更多的稳定性和确定性。世界各国都乘坐在一条命运与共的大船上。我们必须同舟共济。企图把谁扔下大海都是不可接受的。

印度广播公司记者：你说留学生已经在线上课将近两年了。印度国家医学委员会明确表示不认可在线学习获得的学位。许多国家都不认可线上医学学位，不知中国是否认可。许多留学生担心他们的学位课程在其能够回到中国之前就已经结束了。中国会不会将留学生的学习时间延长一年，让他们能够在中国完成线下课程？

赵立坚：关于你提到的具体问题，请你向教育部询问。

路透社记者：共同社报道称，日本将于本月底派外务副大臣访问所罗门群岛。中方对此有何评论？

赵立坚：我不知道为什么最近所罗门群岛突然成了热点。不仅美国组团去访问，连日本也要组团去访问。我们对国家间发展正常的友好合作关系不持异议，但希望他们在发展双边关系时不要针对第三方。

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