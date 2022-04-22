人民网首尔4月22日电 （周玉波、杨帆）韩国总统就任筹备委员会表示，候任总统尹锡悦就职典礼将于当地时间5月10日11时在首尔汝矣岛国会广场举行。本次总统就职典礼的预算为33亿韩元（约合人民币1700万元），刷新了历任记录。

总统府搬迁正在紧锣密鼓推进中 “龙瓦台”加速施工

3月20日，尹锡悦宣布要将总统办公室搬出青瓦台，迁至位于首尔市龙山区的国防部大楼。这一决定遭到了部分韩国民众的反对，反对者认为，总统办公室搬迁不仅费用高昂，还有不小的安全隐患。数十万民众在青瓦台留言板请愿，认为搬迁计划“劳民伤财”，要求政府慎重考虑。

4月6日，韩国政府举行了临时国务会议，表决通过了总统府搬迁的预算安排预案，同意拨款360亿韩元（约合人民币1.9亿元）用于迁址计划。相关部门表示，搬迁方案将分阶段执行。针对可能存在的安全隐患，现任政府与总统职务交接委员会将密切沟通，逐步推进。4月8日，韩国国防部开始“搬家”，为新总统府腾出空间。

目前，新总统办公地点正在紧锣密鼓地施工中。据悉，候任总统尹锡悦的临时办公室安排在大楼的5~6层，已经开始重新装修。韩媒称，韩国将迎来“龙瓦台时代”。

新总统官邸仍未敲定 “住哪儿”成未知数

尹锡悦上月宣布总统府搬迁计划的同时，还提出要把位于首尔汉南洞的陆军参谋总长公馆作为新总统官邸。4月20日，候任总统发言人表示，修建于1975年的陆军参谋总长公馆老化严重，重新装修至少需要几个月时间。因此，同样位于汉南洞的外交部长公馆成了当下最合理的总统官邸备选方案，各方正在积极磋商。

外交部表示，考虑到现任外交部长郑义溶的工作安排，重新装修公馆的工程最早要等到5月10日，即总统就职典礼当天才能开始。尹锡悦方面回应：“如果加快施工，预计5月底就能入住。”这意味着总统就职典礼后，尹锡悦或将在瑞草洞的私宅继续住一段时间。

韩国历任总统的官邸都在青瓦台，与总统府相隔不远。尹锡悦就任后，将成为首位“通勤”的韩国总统。

青瓦台5月10日向民众全面开放

总统就职典礼当天上午10时，青瓦台将向民众全面开放。之后每天的开放时间定为早上7时至下午7时，预计日均接待游客最多可达39,000人。第一波开放将从5月10日持续至20日，共11天，游客必须在网上提前预约才能进入。此外，青瓦台后方的北岳山南坡登山线路也将同步开放。

为方便游客预约及查询相关信息，青瓦台搬迁工作组推出了“青瓦台，回归国民怀抱”网站（https://www.opencheongwadae.kr/）。网站包括青瓦台历史及主要设施介绍、活动资讯、国民对候选总统的期待等板块，但尚未开放预约功能。

记者采访了数位韩国民众，大多表示对青瓦台比较好奇，开放了想去参观。公务员刘女士告诉记者：“虽然在政府部门工作，但平时也没有机会去青瓦台。如果开放首日就能去看看，感觉很有意义，能够亲眼见证青瓦台时代的落幕。”

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