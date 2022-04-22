人民网记者 王骁波 吴乐珺

“博鳌亚洲论坛2022年年会聚焦‘共促发展’和‘共建未来’，有很强的前瞻性和建设性，有助于凝聚各方共识，深化合作，共克时艰。”亚洲基础设施投资银行行长金立群在博鳌亚洲论坛年会期间接受人民网记者采访时表示。

当前，新冠肺炎疫情持续反复，国际地缘政治局势复杂演变，对全球发展议程构成了重大挑战。金立群认为，本届博鳌亚洲论坛年会将继续为各界与会嘉宾提供一个共商经济、社会、环境等重大问题的高层对话平台，在促进亚洲经济一体化、为亚洲和世界发展凝聚正能量方面发挥重要而独特的作用。

“作为由中国倡导成立的国际金融机构，亚投行始终努力按照习近平主席倡议初衷，用实际行动诠释多边主义和人类命运共同体的题中之义，得到各方高度认可。三大国际信用评级机构一直给予亚投行3A最高信用评级与稳定的评级展望。”金立群说。成立近7年来，亚投行始终坚持国际多边机构的治理原则，以高标准推动基础设施建设，实现了跨越式发展，从最初的57个创始成员，发展到拥有来自六大洲的105个成员；批准累计融资总额超过348亿美元的175个项目，惠及32个亚洲域内与域外经济体。

金立群介绍说，亚投行根据国际发展环境和成员需求变化求新求变，不断完善业务发展和内部治理。首先，亚投行正进一步提升机构发展战略性。2020年9月出台首个中长期发展战略（2021-2030），明确了四大优先业务方向和相关业务目标，进一步提升亚投行在新阶段的定位和核心竞争力。其次，积极打造丰富多样的金融服务模式和融资工具。例如突破常规业务设立“新冠疫情危机恢复基金”，为成员应对疫情冲击提供快速资金支持。第三，不断推进各项银行政策与内部治理准则的改进与完善，包括制定或修订《社会与环境框架政策》《融资运营政策》与《问责框架》等重要银行指导政策，并严格予以实施。第四，积极参与国际多边倡议和论坛，持续提升亚投行的国际地位和影响力。2021年，作为轮值主席，金立群主持由12个多边开发银行共同参与的多边开发银行行长定期会晤机制，推动国际对话、探讨发展问题的多边方案。此外，亚投行也积极参与多边机构共同发起的气候行动，为多边议程的尽快落实作出了贡献。

金立群认为，对于迈入“成长阶段”的亚投行来说，需要在“变”中把握三点“不变”：一是坚持奉行多边主义、非政治化原则不变；二是坚持“精干、廉洁、绿色”的核心价值观不变，按照多边开发银行的治理模式和管理准则，不断打造具有“国际性、规范性、高标准”和以客户需求为导向的国际机构；三是坚持推动可持续性发展和基础设施互联互通的宗旨初心不变。“未来我们还将继续不遗余力地支持成员绿色经济转型，提升亚洲与世界其他地区的基础设施水平，促进区域互联互通。”金立群说。

疫情期间，亚投行在继续推动可持续发展和基础设施互联互通的同时，积极帮助成员应对公共卫生危机、促进经济复苏。今年3月，亚投行于疫情之初设立的“新冠疫情危机恢复基金”融资申请年限已被延长至2023年底，规模扩大至200亿美元，截至目前，亚投行在此专项基金下已批准总额超过116亿美元的48个融资项目，惠及25个亚洲域内与域外成员。

针对成员新需求，亚投行创设了社会基础设施投资局，旨在更系统、更有效地帮助成员应对疫情等公共卫生危机以及推动教育领域基础设施的升级与建设。创建一年多来，社会基础设施投资局已高效开展了多笔高质量贷款项目，其中包括与其他多边机构联合融资，推动疫苗的公平分配、确保疫苗在发展中国家的可及性和可负担性的项目，以及去年底批准的首个独立的教育领域社会基础设施项目，支持印度9000所学校基础设施升级，通过数字技术赋能管理系统，提高教学与管理效率。

“作为总部设在中国的多边开发机构，亚投行也心系中国，始终不忘为中国的经济社会发展提供支持。去年7月，中国河南多地发生特大洪灾，亚投行心系灾区，仅用3个多月的时间批准10亿美元紧急贷款，支持河南加快灾后重建，提升基础设施的可持续性和对气候变化的适应能力。”金立群说。

在绿色可持续发展和应对气候变化方面，2021年，亚投行批准的气候相关融资额已达批准融资总额的48%。去年10月，亚投行宣布到2023年7月1日所有投资项目将实现与《巴黎协定》相关目标完全保持一致。在基础设施互联互通方面，亚投行也持续发力，例如去年帮助孟加拉国建设该国第一座钢结构拱桥，促进其国内和跨境交通互联；今年初批准了在中国的第三个交通运输行业融资项目，支持中欧班列的枢纽建设。2021年，亚投行在互联互通领域相关项目占比达当年全部批准融资总额的20%。2021年，亚投行为非主权担保贷款项目提供融资占比达当年全部融资总额的25%。

金立群表示，成立亚投行和提出全球发展倡议、共建“一带一路”等，都是习近平主席提出的重大国际主张，是由中国倡议的重要全球公共产品，是人类命运共同体理念和“共商共建共享”全球治理观的重要体现和实践。“未来，亚投行将继续遵循国际高标准，与各国际伙伴一道，共同推进可持续基础设施建设，为促进亚洲及世界的绿色发展作出贡献。”金立群说。

(责编：高歌、刘慧)