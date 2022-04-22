新华社堪培拉4月22日电（记者岳东兴 白旭）澳大利亚两位资深流行病学专家日前接受新华社记者采访时表示，今年以来，澳大利亚已从抗疫成效最好国家之一转变为最差之一，这反映出该国取消一系列防疫措施的决定不成熟。新冠疫情走势仍无定论，现阶段仍需要采取公共卫生措施，并使民众重视防疫。

澳大利亚伯尼特研究所副首席研究员迈克尔·图尔说，澳大利亚在抗疫过程中一直做得不错，直到去年下半年“每个人似乎都放弃了”。澳人口第一大州新南威尔士州从去年10月起逐步取消大部分防疫措施，其他州紧随其后。从结果看，今年是自新冠大流行开始以来澳大利亚疫情形势最严峻的一年。

已在卫生领域工作40多年的图尔援引澳联邦卫生部的疫情数据分析说，截至20日该国累计新冠确诊病例约530万例，其中近500万例发生于今年前4个月；累计死亡病例近6900例，其中今年报告的约占三分之二。

图尔说，尽管变异新冠病毒奥密克戎毒株的致病性弱于先前毒株，入院治疗患者占比较小。“但当（新增）确诊病例数处在高位时，即便其中很小的比例也是一个很大的数字。”他举例说，近期澳全国每周平均新增死亡病例约200例，“远高于交通等事故造成的死亡人数，所以这是很严重的卫生问题”。

墨尔本大学人口和全球卫生学院院长南希·巴克斯特表示，澳大利亚在新增确诊病例数仍处高位时放松防疫限制，这样的决定不成熟。全球对疫情走势仍无定论，所谓新冠正向“流感化”发展的论断也无依据，不排除未来出现新的变异毒株，因此采取公共卫生措施并使民众加强对防疫的重视在现阶段仍是需要的。

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