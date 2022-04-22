新华社北京4月22日电 题：破解人类安全困境的中国指引

新华社记者韩冰

中国国家主席习近平21日在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上提出全球安全倡议，倡导“六个坚持”，强调人类是不可分割的安全共同体。这是破解人类安全困境的中国指引，这是人类命运共同体理念在安全领域的生动实践。这一倡议是中国向世界提供的又一国际公共产品，为维护和实现全球安全注入信心动力，彰显中国维护和平稳定、践行公平正义的负责任大国担当。

当今世界，和平与发展的时代主题面临严峻挑战。世纪疫情阴霾尚未消散，欧洲大陆又重燃战火。大国博弈牵动全球，霸权主义威胁上升。随着各种矛盾风险挑战点相互交织作用，和平赤字、安全赤字、信任赤字、治理赤字有增无减。世界之变、时代之变、历史之变以前所未有的方式展开，动荡变化的世界亟需方向指引。

洞察当下变局，回应时代关切，习近平主席从全人类前途命运出发，提出全球安全倡议，倡导“六个坚持”，即坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，共同维护世界和平和安全；坚持尊重各国主权、领土完整，不干涉别国内政，尊重各国人民自主选择的发展道路和社会制度；坚持遵守联合国宪章宗旨和原则，摒弃冷战思维，反对单边主义，不搞集团政治和阵营对抗；坚持重视各国合理安全关切，秉持安全不可分割原则，构建均衡、有效、可持续的安全架构，反对把本国安全建立在他国不安全的基础之上；坚持通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端，支持一切有利于和平解决危机的努力，不能搞双重标准，反对滥用单边制裁和“长臂管辖”；坚持统筹维护传统领域和非传统领域安全，共同应对地区争端和恐怖主义、气候变化、网络安全、生物安全等全球性问题。倡议内容丰富，内涵深邃，为维护共同安全擘画行动路线图。

全球安全倡议蕴含标本兼治的中国智慧。它明确了维护和实现全球安全的核心理念、根本遵循、重要原则、长远目标和可行思路，既展现顶层设计的宏观思维，又包含解决实际问题的微观视角，既是奔着解决人类安全的现实问题而去，也是着眼谋求世界和平的长久之道。中国国际问题研究院副院长刘卿说，习近平主席提出的全球安全倡议，系统阐释了中国对世界安全难题的求解之道，彰显大国领袖的卓越智慧和天下情怀。俄罗斯政治信息中心主任阿列克谢·穆欣认为，这一倡议照顾各国合理安全关切，为构建更加公平的全球安全治理体系筑牢基础。

全球安全倡议秉持真正的多边主义。国际上的事由大家共同商量着办，世界前途命运由各国共同掌握。纵览全球安全倡议，真正的多边主义一以贯之，受到国际社会高度认可。印度尼西亚亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺说，不同于某些西方国家片面追求自身安全的思维，中方提出的全球安全倡议追求的是共同安全，有利于建立相互尊重、平等互信的国际秩序。巴基斯坦亚洲生态文明研究与发展研究所首席执行官沙基尔·拉迈认为，世界要想建立一个更加公平合理的新安全框架，就完全应该按照习近平主席提出的全球安全倡议开展行动。

全球安全倡议见证“知行合一”的中国力量。中国外交部发言人指出，全球安全倡议面向全球开放，欢迎各国共同参与。中国不仅是全球安全倡议的提出者，也将是落实倡议的行动派。中国愿通过联合国平台以及多双边渠道，同各方就该倡议深入交流，相互启发，凝聚全球合力，推进倡议落地。长期以来，中国始终是维护和平稳定、促进团结合作的中流砥柱。从坚持推动以政治方式解决地区热点问题，到积极参加国际维和行动，从全力驰援多国抗疫到积极参与应对气候变化，从秉持正确义利观、坚持亲诚惠容理念到弘扬全人类共同价值、推动构建人类命运共同体……中国践行大国责任担当的行动和贡献，世界有目共睹。

“安危不贰其志，险易不革其心。”无论国际风云如何变幻，中国将始终不渝坚持走和平发展道路，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。和平稳定是各方共同努力的成果。只要世界各方携手同心、行而不辍，就一定能汇聚起合作共赢的伟力，战胜前进道路上的各种挑战，迎来人类更加光明美好的未来。

(责编：高歌、杨牧)