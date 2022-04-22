新华社北京4月22日电 题：“排除中国”是反智殃民的愚蠢行为

新华社记者傅云威

近年来，美国一些政客将所谓“国家安全”泛化，推动供应链“排除中国”，打造“从头至尾”的美国供应链。

实践证明，这样做既不明智，也不可行，纯属反智殃民的政治操弄，其恶果贻害无穷。

从半导体到锂电池，从稀土行业到电信行业，近年来，美国泛化“安全”涉及的领域越来越广，矛头所指越来越宽，手段运用越来越滥，舆论造势越来越大。在某些美国政客鼓动下，华盛顿政令迭出，议案频提，变本加厉地“排除中国”。

据美国福克斯财经网日前报道，拜登政府强调，“美国制造”是令美国摆脱对从其他国家获取关键必需品的依赖的一种途径。但事实证明，美国很难完全将中国排除在外。报道以稀土为例指出，中国坐拥全球几乎所有稀土加工中心，即便白宫落实给相关本土稀土矿商提供3500万美元补贴的计划，也无法把全部加工流程留在国内，很难如愿完全排除中国。

美方一面对华加征关税，谋划“脱钩”，推出“中国行动计划”“实体清单”等名目繁多的打压措施，一面以补贴为诱饵，鼓动美国企业“排除中国”，结果却是应者寥寥，效果不彰，折腾了个寂寞。个中缘由在于，理性的企业家不愿为了短期补贴为政客站台，当政治秀工具，更不愿抛弃长期互信的中国伙伴，自绝于有利于资源优化配置的全球供应链。

谈及美国政坛的这股歪风，美国杜克大学科技政策中心主任马特·佩罗一针见血地指出：“目前美国两党官员争相表现对中国的强硬态度，因此两党都倾向于讨论潜在安全风险。”

中美都是全球供应链的参与者，同为全球化的受益者，长期合作共赢。中美经济结构深层互补，彼此利益深度交融。人为强拆市场自发选择的共生关系，既不明智，也不可行。

近年来，美国从意识形态和维护其霸权出发，全方位打压中国，然而中美贸易往来不降反升。自2018年7月美国对华加征关税以来，中美贸易额除2019年同比有所下降外，其他年份均保持增势，其中2020年同比增长8.3%，2021年同比大增近三成，充分彰显了市场的力量。

在经济全球化时代，开放融通是不可阻挡的历史趋势，人为“筑墙”“脱钩”违背经济规律和市场规则，损人不利己。美方排除中国的行径，表面上是打压中国相关产业，实质上是逆经济全球化潮流而动，站在了全球供应链众多参与者的对立面。

得道多助，失道寡助。这个“道”就是合作共赢之道，就是开放包容之道，就是经济规律之道。从“美国制造”中排除中国，特朗普政府没有做到，拜登政府也做不到，以后的美国政府仍然做不到。

“国际社会发展到今天已经成为一部复杂精巧、有机一体的机器，拆掉一个零部件就会使整个机器运转面临严重困难，被拆的人会受损，拆的人也会受损。”习近平主席在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上发表主旨演讲时如是说。作为世界前两大经济体，中美同属这台机器的重要组成部分，供应链调整牵一发而动全身。如果美方一意孤行，肆意妄为，这套以“排除中国”为始的强拆恶政，必将以削弱美国竞争力、损害中美共同利益、弱化全球治理效能告终。

华盛顿的政客们应该少谈些所谓的“国家安全”，多考虑真正的国计民生；少发挥政治“想象力”，多尊重企业创造力；少办“脱钩”断供的愚蠢事，多谋多边主义的长远策。一厢情愿地追求供应链“去中国化”，并不会让美国“再次伟大”，只会让美国自废武功，退缩到保护主义的螺蛳壳里，成为人类进步大道上的落伍者和绊脚石。

中美经贸关系本质是互利双赢，在商言商，不要把中美经贸问题政治化。双方要做大合作“蛋糕”。美方应该停止为维护其霸权地位而滥用和泛化国家安全概念打压中国企业。

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