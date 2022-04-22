新华社北京4月22日电 综合新华社驻外记者报道：国家主席习近平21日以视频方式在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上发表题为《携手迎接挑战，合作开创未来》的主旨演讲。多国人士表示，习近平主席在主旨演讲中提出的全球安全倡议为推动全球安全治理体系改革、破解人类安全困境、推动构建人类命运共同体提供重要理念指引，演讲阐述的重要主张为国际社会合作开创未来提振信心、凝聚合力。

泰国前副总理、博鳌亚洲论坛理事素拉杰·沙田泰说，习近平主席在演讲中提出的全球安全倡议，体现了他的全球观和全球治理理念，即构建公平合理的全球安全治理体系，使世界更加稳定，同时促进各国间合作与发展。

印度尼西亚亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺表示，全球安全倡议体现了共同安全和可持续安全。不同于某些西方国家片面追求自身安全的思维，中方提出的全球安全倡议追求的是共同安全，是强调和平、合作的安全观，有利于建立相互尊重、平等互信的国际秩序，对人类实现持久和平与长远发展具有重要意义。

文莱资深媒体人贝仁龙说，全球安全倡议反映了全球爱好和平人士的关切，反映了发展中国家的安全需要，为全球安全治理提供了一个重要而完善的方案。中国在全球安全事务上始终坚持多边主义、倡导对话协商，反对单边主义和阵营对抗，为促进和平、合作作出重要贡献。

柬埔寨皇家科学院中国研究所所长基塞雷瓦特说，在全球面临许多新问题和新挑战时，习近平主席提出全球安全倡议非常及时。全球安全倡议强调了维护区域和全球和平与安全的重要性，这是全球发展和繁荣的先决条件。冷战思维、霸权主义和强权政治只会损害全球和平、安全和发展。

巴基斯坦亚洲生态文明研究与发展研究所首席执行官沙基尔·拉迈说，习近平主席提出的全球安全倡议是维护共同安全的行动路线图。全球安全治理体系需要改革，这要求摒弃冷战思维和单边主义，专注于合作发展，世界各国要为繁荣、可持续发展、以构建人类命运共同体为目标的未来不断努力。

俄罗斯政治信息中心主任阿列克谢·穆欣认为，全球安全应是共同不可分割的，应将各国的合理安全关切纳入考量。全球安全不能建立在对抗、建立军事集团、双重标准和冷战思维之上。

欧洲新传媒集团总编辑范轩说，全球安全倡议的提出，体现了中国对促进世界和平稳定的贡献和担当，为不确定的世界注入确定性。

习近平主席强调，冲出迷雾走向光明，最强大的力量是同心合力，最有效的方法是和衷共济。菲律宾金砖国家政策研究会研究员安娜·马林博格-乌伊认为，这是世界应对当前挑战的正确选择。中国的发展证明，合作可以使各方受益。团结合作的主张不仅适用于亚太地区，也适用于全球各国。

泰国正大管理学院中国-东盟研究中心主任汤之敏说，习近平主席阐述的共同守护人类生命健康、共同促进经济复苏、共同维护世界和平安宁、共同应对全球治理挑战的重要主张，直指当前形势下全球合作的关键。东盟各国期待中国为世界经济企稳复苏提供强大动能和更广阔的市场机会。

老挝巴特寮通讯社英文编辑部主任森通说，新冠疫情和国际局势动荡深刻影响全球经济社会发展。全球休戚与共，国际社会应携手应对新冠肺炎疫情、促进和平合作、携手开创未来。

韩国中国经济金融研究所所长全炳瑞说，亚洲各国应努力构建亚洲命运共同体，有必要加强区域经济合作，提出推动资源在区域内实现共享的方案。期待中国通过更高水平的开放和创新发展，推动亚洲地区的新一轮经济成长。

《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫说，习近平主席在演讲中强调的“携手同心、行而不辍”，道出全球广大民众的心声，希望国际社会能够团结合作、共迎挑战，创造人类更加光明美好的未来。

马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山对习近平主席关于亚洲发展的论述印象深刻。他说，在谈到积极推动亚洲合作时，习近平主席引用的谚语“遇山一起爬，遇沟一起跨”“甘蔗同穴生，香茅成丛长”，非常生动亲切。地区国家期待中国继续发挥重要作用，推动更广泛合作，提供更广阔市场机遇，进一步释放全球最大自由贸易区的红利，推动亚洲团结合作、共同繁荣。（参与记者：薛飞、余谦梁、吴长伟、宋宇、刘锴、闫洁、毛鹏飞、蒋超、章建华、张继业、王丽丽、李奥、田明、杜白羽、顾梓峄、郑世波、任芊）

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