新华社哈拉雷4月21日电 综述：非洲多国疫情趋稳 保持警惕呼声不绝

新华社记者

得益于落实防疫管控，多个非洲国家的新冠疫情趋于稳定，新增确诊和死亡病例数保持低位，但南非疫情数据近几日显著反弹。与此同时，部分非洲国家的官方和医学界人士呼吁民众切勿对疫情放松警惕，仍要继续遵守防疫规定、切实采取防护措施、积极接种疫苗。

非洲疾病预防控制中心发布的数据显示，截至21日晚，非洲地区累计新冠确诊病例11389783例，累计死亡超过25万例；该地区共完成新冠病毒检测1.04亿人次。

卢旺达卫生部发言人朱利安·尼因加比拉20日表示，经历去年12月由变异新冠病毒奥密克戎毒株带来的该国第四波疫情高峰后，目前卢旺达的新增确诊病例大幅减少，检测阳性率从去年12月的10%左右降至目前0.02%，感染率下降是政府和民众严格执行防疫规定的成果。目前卢政府已放松部分防疫限制措施，民众须完成新冠疫苗全程接种后才能进入公共场所。

刚果（金）国家生物医学研究院院长、新冠疫情防控跨部门委员会协调人让-雅克·穆荫贝20日在记者会上表示，尽管该国近期新增新冠确诊病例数下降，疫情趋缓，但预计在4月至6月间可能面临新一轮感染潮。他呼吁民众严格遵守防疫规定，尽快接种疫苗。

纳米比亚卫生部长尚古拉20日表示，过去一周该国日均报告20多例新增新冠确诊病例，疫情相对稳定，且死亡率大幅下降。他指出，要警惕邻近国家发现的奥密克戎亚型毒株BA.4和BA.5，目前相关部门仍在对其毒性和传播性开展研究。

疫情趋缓助力肯尼亚的旅游和花卉等支柱产业逐渐恢复。肯尼亚花卉协会21日称，该国农民目前每周出口3500吨鲜花。近期该国逐步取消一些管控措施，推动当地旅游业复苏。

由于近期新冠防控形势显著改善，莫桑比克总统纽西20日宣布结束2020年9月以来为应对新冠而实施的公共灾难状态。莫桑比克过去8周日均新增确诊病例数从50例降至3例，检测阳性率从3%减至0.4%。该国已有约1370万人接种新冠疫苗，占接种目标人数的90%。纽西强调，如果疫情再次恶化，政府将重新实施防疫限制措施，以保障公共安全。

津巴布韦总统姆南加古瓦18日表示，新冠疫情仍未结束，津民众应继续对疫情保持警惕并做好防护，尚未接种新冠疫苗的民众应尽快接种。为保护未成年人健康，津政府已允许12岁及以上青少年接种新冠疫苗。

日前，乌干达卫生部门与世界卫生组织等伙伴方共同在乌部分地区着力推进新冠疫苗接种工作，以减少重症和死亡病例，减轻卫生系统压力。在乌干达西南部安科勒地区的第二轮大规模疫苗接种行动中，近50万当地民众接种了疫苗。

与多个非洲国家疫情放缓趋势相反，南非日增新冠确诊病例数近几日有激增之势。据南非国家传染病研究所21日公布的数据，该国当天新增确诊4406例，而20日新增确诊2846例，19日为1475例；检测阳性率从19日的9.9%迅速攀升至21日的15.8%。疾控专家正研判这些疫情数据反弹的原因。（执笔记者：张玉亮；参与记者：吉莉、陈诚、史彧、聂祖国、张改萍、白林、荆晶、汪平）

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