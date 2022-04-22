新华社华盛顿4月21日电（记者熊茂伶）美国联邦储备委员会临时主席鲍威尔21日表示，在通胀高企、货币政策宽松的环境下，美联储稍微加快行动是合适的。他暗示，美联储可能在5月货币政策例会上加息50个基点。

鲍威尔当天出席国际货币基金组织和世界银行春季会议的一场研讨会时说，美联储致力于用手中工具把通胀率降回到2%的目标，但要实现“软着陆”将非常具有挑战性。

鲍威尔重申了3月货币政策会议纪要内容，即联邦公开市场委员会许多成员都认为，接下来一次或者多次加息50个基点是合适的。他说，委员会将在5月例会上讨论加息50个基点。

鲍威尔还回顾了2004年至2006年加息周期的情况。他表示，当时美国通胀率略高于3%，在两年时间里美联储连续多次加息25个基点。而现在，美国通胀率比当时“高得多”，基准利率比当时更低。因此，采取更快一点的行动是合适的。

美国劳工部12日公布的数据显示，今年3月美国消费者价格指数同比上涨8.5%，涨幅刷新逾40年峰值。纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯日前表示，5月加息50个基点是一个“非常合理的选择”。

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