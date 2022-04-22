新华社巴黎4月21日电（记者唐霁 孙鑫晶）中国驻法国大使馆21日在巴黎中国文化中心举办“2022巴黎·国际中文日”活动，庆祝第13个联合国中文日。

中法嘉宾200多人参加了当天的活动。中国驻法国大使卢沙野在致辞中表示，举办这次庆祝活动，一是延续传统，追念汉字创造者仓颉的伟大贡献，感受汉语言和中国文化的源远流长和博大精深；二是促进中法等不同语言和文化间的交流融通，推动不同民族、国家间的和谐共处。

卢沙野说，在中文教学方面，法国是欧洲较早创设中文教席、开设中文课程、将中文纳入国民教育体系并由国家制定教学大纲的国家。中文教育不仅在法国基础教育阶段蓬勃发展，也成为法国高等教育热门专业。在法开设的孔子学院、孔子课堂成为法国民众学习中国语言文化、了解当代中国的重要平台。

当天活动中还现场揭晓了“2022中文三行诗歌原创大赛”获奖名单，卢沙野等为获奖选手颁奖。大赛以“春天”为主题，是为迎接联合国中文日而举办。经过专家评审，有27件优秀作品获奖，并被制作成展板在现场展示。

当天，活动现场还安排了绘画表演、古琴表演、茶艺、评剧表演等。嘉宾纷纷驻足欣赏，参与现场互动。（参与记者：肖亚卓）

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