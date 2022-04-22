新华社平壤4月22日电（记者江亚平）据朝中社22日报道，朝鲜劳动党总书记金正恩同韩国总统文在寅日前交换了亲笔信，双方互致亲切问候。

报道说，金正恩20日收到文在寅的亲笔信后，于次日复信。文在寅在亲笔信中表示，他离任后将为推动两国签署的共同宣言继续努力。金正恩在信中回顾了两国首脑发表历史性共同宣言给全民族带来的希望。

报道说，两国领导人一致认为，双方怀着希望付出不懈努力，北南关系就会符合民族的心愿和期待并得到改善和发展。他们还向对方同胞致以亲切的问候。

另据韩国总统府青瓦台22日消息，韩朝领导人分别在信中提到重启对话和关系发展。青瓦台发言人朴炅美当日在记者会上说，文在寅在信中表示，韩朝应当通过对话打破对立局面，如何重启韩朝对话将成为韩国下一届政府的课题，期待金正恩为朝鲜半岛和平大义积极同韩方进行对话。金正恩在回信中表示，朝韩领导人互致亲笔信是“深厚互信的象征”。

2018年，金正恩与文在寅三度会面，两人还于同年9月19日在平壤签署《9月平壤共同宣言》，就早日推动半岛无核化进程、加强南北交流与合作、努力把朝鲜半岛建成永久和平地带等达成一致。（参与记者杜白羽、周思雨）

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