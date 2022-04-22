新华社吉隆坡4月22日电 专访：“博鳌之约”促区域共同发展——访马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山

新华社记者毛鹏飞

马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山21日在吉隆坡接受新华社记者专访时表示，博鳌亚洲论坛2022年年会是各方探讨后疫情时代世界和区域发展之路的重要平台，期待中国与东南亚国家扩大合作，推动经济复苏，实现共同繁荣。

作为此次年会受邀演讲嘉宾，胡逸山连续多年参加博鳌亚洲论坛，今年通过线上方式参会。他说：“博鳌亚洲论坛一直是决策者、商界及智库集思广益、帮助各方更好协调经济政策的平台。这在当今尤其重要，因为我们正处于经济发展的低潮期。”

胡逸山对记者说，当下最需要合作精神，今年年会主题“疫情与世界：共促全球发展，构建共同未来”十分合适。很多国家都在努力摆脱疫情，希望经济能够恢复繁荣。

胡逸山指出，今年《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效，很多东南亚国家参会者希望进一步了解RCEP如何帮助地区经济更紧密联系在一起，推动经济发展。

胡逸山说，东南亚国家期待中国在推动高质量发展过程中提供更广阔市场机会，特别是在推动RCEP方面继续发挥重要作用，与东南亚国家开展更广泛合作，进一步释放这一全球最大自由贸易区的红利，推动亚洲团结合作、共同繁荣。

胡逸山认为，数字经济合作可以成为重要抓手。新冠疫情期间，数字经济、电子商务的重要性尤为凸显。多家中国大型电商平台在东南亚市场取得巨大成功，并和当地伙伴开展了多种合作。数字经济带来的新机遇还有很多，如人工智能及其在商品和服务生产链中的应用。“欢迎中国等主要经济体帮助我们实现向人工智能和自动化制造等领域的转型。”

胡逸山还指出，很多东南亚国家都受益于共建“一带一路”倡议。随着RCEP生效，东南亚国家期待这一倡议带来新的强大动能，促进中国与东南亚国家的紧密联系与合作。

谈到中国和马来西亚的合作，胡逸山认为，中国多年来一直是马最大贸易伙伴，两国合作基础非常好。随着RCEP正式对马来西亚生效，马中两国可以积极提升双边贸易质量和多样性。

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