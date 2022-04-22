人民网曼谷4月22日电 （记者孙广勇）4月22日上午，孔敬大学孔子学院与泰国教育部民校教育委员会隆重举行合作签约仪式暨“泰东北民校本土中文教师培训”开幕仪式。

泰国教育部民校教育委员会秘书长披拉萨·乐达纳、中国驻孔敬总领事廖俊云、孔敬大学校长常才、汉考国际教育科技（北京）有限公司/中文联盟总经理李佩泽、西南大学出版社社长张发钧、泰国私立学校教育促进会主席素帕瑟、泰东北华文民校联谊会主席张克勤出席签约仪式并致辞。坤敬公立华侨学校代表、参培学员共同参与并见证了本次签约仪式和培训开幕活动。

孔敬孔院与泰国民教委的合作协议，主要合作目标在于促进中泰两国语言和教育领域的融合发展，加强泰国民教委与孔敬孔院的合作与交流，尤其在中文教学、汉语考试、师资培训等领域，双方达成了重要共识并将展开全方位合作。

签约仪式上，披拉萨·乐达纳表示，泰国民办学校作为泰国中文教育的先锋力量，始终将中文（华文）教育视为课程建设和学校发展的重点工作，而孔敬孔院作为全球示范孔子学院，十六年来全面深入探索泰国中文教育发展路径，尤其在本土中文教师培训方面取得了瞩目的成绩。他认为，双方的精诚合作一定能为泰国民校培养、输送更多高素养的本土中文教师，“孔敬大学孔子学院本土中文教师培训中心”一定能为构建本土中文教师培训新模式做出表率，泰国民教委愿同孔敬孔院深化合作，共同助力泰国中文教育事业迈向新阶段。

廖俊云向合作双方表达了诚挚的祝福。他指出，疫情之下，中泰双方不仅守望相助，共克时艰，还在语言教育、文化交流、传统医药、科技创新等各领域继续深化合作，为双边关系不断注入新动力。

常才表示，孔敬孔院携手泰国民教委，将本土中文教师培训工作推向了新阶段。双方通力合作，为泰东北地区本土中文教师带来了最前沿的国际中文教育教学方法与理念，大力提高了泰东北地区中文教育质量，切实推动了泰东北地区中文教育发展。

李佩泽表示，汉考国际与中文联盟长期关注并支持孔敬孔院发展建设，积极打造品牌课程、整合文化资源、助力师资培养。本次活动中，汉考国际与中文联盟提供了海量的中文教学资源和全面的《国际中文教师证书》考试服务，为孔敬孔院本土中文教师培训中心的发展提供了强有力的技术和资源支持。

张发钧表示，西南大学出版社将会不断研发更为先进的泰国本土化中文教材，一如既往地协助孔敬孔院进行中文教学资源库建设；希望与一线本土中文教师密切联动、通力配合，共同帮助更多泰国青少年朋友学好汉语、用好汉语，促进中泰青少年交流互鉴、共同成长。

素帕瑟特别感谢了合作双方为包括私立学校在内的泰国民校本土中文教师提供宝贵学习机会。张克勤还指出，华文教育素来被称为海外的“留根”工程。本次双方签约合作，一定能为泰国民校中文（华文）师资培养工作打开新局面。

孔敬孔院中方院长耿军对泰国民教委的信任和各合作单位的支持表达了诚挚的感谢。他表示，为泰国中文教育事业发展提供优质的服务，助力中泰教育和文化交流，是孔敬孔院的使命；希望双方通过全方位合作，切实促进泰国本土教师中文知识与教学技能提升与发展，全面有效缓解泰东北地区中文师资力量、教学资源不足的压力。

签约仪式结束后，作为本次签约的重要成果之一——“泰东北民校本土中文教师培训”活动正式拉开序幕，本次培训以线上线下相结合的方式举办，总注册学员380人，线上累计辐射上千人。本次培训也是“国际中文日”泰国系列活动之一。

本次泰东北民校本土中文教师培训为期三天，是孔敬大学孔子学院本土中文教师培训中心成立以来举办的又一场重要培训活动，是孔敬学院本土中文教师培训向民校教师（华文教师）延申的重要活动。孔敬孔院将采用分众化的培训模式，为参培教师量身定做多元化、深层次、全方位的培训课程。内容涵盖了汉语及文化教学、汉语水平考试、教师职业发展、国际中文教育资源展等，力求为解决本土教师教学问题及职业发展困境提供方案，同时为进一步探索疫情常态化下本土中文教师培训新模式累积经验。

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