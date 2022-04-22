人民网罗马4月22日电 （记者谢亚宏）今年3月19日，匈塞铁路塞尔维亚境内贝尔格莱德至诺维萨德段（以下简称匈塞铁路贝诺段）正式开通运营。一个月来，这条由中国铁路国际有限公司牵头建设的铁路客运需求旺盛、一票难求，极大地改善了塞尔维亚民众出行条件，激活了沿线旅游和经济。

记者获悉，截至4月19日，匈塞铁路贝诺段共开行动车组列车1140列，平均每天开行38列，累计发送旅客22.17万人次，日均发送旅客7390人次，最高日发送旅客13076人次。安全、方便、快捷的高速铁路，受到塞尔维亚人民的热烈追捧和广泛好评。

“新的铁路开通让我们乘上了高铁发展的快车道，我的生意更好更方便了。”伊万是地地道道的诺维萨德人，常年在贝尔格莱德和诺维萨德两座城市之间做生意，苦于两地奔波不便。现如今，随着匈塞铁路贝诺段开通运营，塞尔维亚第一和第二大城市之间的通行时间，由过去的90多分钟缩短为33分钟，让他十分开心。

匈塞铁路贝诺段起自塞尔维亚首都贝尔格莱德站，经旧帕佐瓦站，终至诺维萨德站，线路全长约80公里。旧铁路线不仅设备严重老化，还有部分区段（旧帕佐瓦至诺维萨德）是单线铁路，运行时速也仅有40公里左右，严重限制了客货运输能力和民众出行速度。自2018年6月起，由中国国家铁路集团公司所属的中国铁路国际有限公司牵头，联合中国交通建设股份有限公司组建中方联营体，以工程总承包模式，对匈塞铁路贝尔格莱德至旧帕佐瓦段进行既有双线铁路改造、旧帕佐瓦至诺维萨德段进行既有单线铁路改造和新增二线建设。三年多来，中方联营体各单位积极克服新冠肺炎疫情冲击、劳动力资源紧缺、建设物资供应不足等困难，多方调集施工人员和机械进场作业，优化现场施工组织，强化安全质量控制，科学有序推进工程建设，特别是完成了中国铁路设备的欧盟认证，实现了中国铁路技术标准与欧盟铁路技术标准的互联互通和友好对接，确保了匈塞铁路贝诺段如期高质量建成通车。 匈塞铁路贝诺段通车后，塞尔维亚人民实现了“高铁梦”。

生活在铁路沿线20多年的斯捷潘说，他对这条铁路有很深的感情。“这条铁路改善了我们国家的交通状况，城市之间的商业联系更为密切，也给当地经济带来了更美好的未来。”他期盼匈塞铁路早日全线建成通车，更加方便塞尔维亚人民出行，促进塞尔维亚经济发展。

匈塞铁路是塞尔维亚第一条现代化铁路，也是中国与中东欧国家共建“一带一路”重点项目。匈塞铁路贝诺段开通运营后，不仅极大地方便了沿线人民出行，而且对促进铁路沿线旅游资源开发、城市化建设和打造中欧贸易国际大通道、助力共建“一带一路”高质量发展，都具有十分重要的意义。下一步，中国铁路国际有限公司将牵头参建企业，按期高质量推进匈塞铁路诺维萨德至苏博蒂察至边境段建设，为实现匈塞铁路全线早日通车做贡献。

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