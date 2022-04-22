新华社基多4月21日电 通讯：探访厄瓜多尔思源中国语学校

新华社记者李国荣

雨季的厄瓜多尔，几乎每天下午都有一场如约而至的大雨。首都基多的思源中国语学校，学生们总是冒雨前来上课。

思源中国语学校是厄瓜多尔远近闻名的中文学校。学校日前举办的联合国中文日活动丰富多彩，登上了厄瓜多尔主流媒体《商报》的版面。

20日下午四点半，中文班开始上课。这个班有7名学生，都是新近报名参加中文学习的。他们中有的是当地理工大学的学生，有的是厄瓜多尔中资公司的员工，有的准备明年去中国留学。老师孙继春对班上学生的学习表现很满意，在学生们的书写作业下面用红笔工工整整写下“很好”两个字。

持续两年多的新冠疫情给思源中国语学校的教学工作带来较大影响，教学一度全部转到线上。不过与此同时，线上教学突破了时空限制，阿根廷、哥伦比亚甚至远在加拿大的学生都慕名参加思源中国语学校的线上学习。学校在中国聘请了25名教师为700多名线上课堂学生上课。随着近期厄瓜多尔疫情得到有效控制，学校从一个月前开始尝试小规模恢复线下课堂教学。

学校从校舍布置上为学生们营造了很好的中文学习环境。所有的教室都挂着小牌，牌上写着“北京厅”“上海厅”“杭州厅”“拉萨厅”……校长曹孝宏介绍说，这个设计一开始是为了致敬在思源教书的来自不同地方的国内老师，后来就成为教学环境的一部分。学生们每天耳濡目染，可以记住许多中国城市，增加对中国的了解。

思源中国语学校办学近20年，从2003年的3个学生和几张课桌椅起步，发展形成“总部+分校+教学点”的中文教学格局。教师最多时达到50多人，学生最多时也有近3000人。学校在基多还有两个合作办学的中文教学点，其中一个是当地一所名校，学生从幼儿园到高中都要学习中文，其中低年级学生参加中文兴趣班，到了中高年级，中文则是一门要考试计分的外语课。

如今，在思源中国语学校学习过的学生，有些成了外交官，有些在厄瓜多尔的中资公司工作，还有的已经从中国留学归来。

教室里，基多的雨声伴着同学们练习拼音字母发音的声音，声声入耳，动听且迷人。

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