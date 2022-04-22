新华社北京4月22日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯外交部21日发表声明说，俄方决定撤销拉脱维亚、爱沙尼亚和立陶宛驻俄多家领事机构的工作许可。乌克兰副总理韦列修克21日在社交媒体发文称，当天乌俄两国再次交换被扣押人员，共有19名乌方人员获释。

——俄罗斯外交部21日发表声明说，由于拉脱维亚、爱沙尼亚和立陶宛三国此前关闭了俄罗斯驻这些国家部分城市的总领馆及领事处，根据对等原则，同时考虑到三国政府向乌克兰提供了军事援助，俄方决定撤销三国驻圣彼得堡总领事馆、拉脱维亚驻普斯科夫领事馆、爱沙尼亚驻普斯科夫领事办的工作许可。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫21日晚在新闻发布会上通报说，当天，俄空天军共摧毁64处乌克兰军事目标，俄导弹和炮兵部队打击了450处乌军事目标。自开展特别军事行动以来，俄军共摧毁乌军140架飞机、106架直升机、512架无人机、254套防空导弹系统、2422辆坦克和其他装甲车辆、266台多管火箭炮、1051门野战火炮和迫击炮、2274辆特种军用车辆。

——韦列修克说，乌俄两国21日再次交换被扣押人员，共有19名乌方人员获释，其中包括10名军人和9名平民，他们中有人受伤，受伤人员将接受医治。韦列修克说，由于俄方持续炮击，计划当天在马里乌波尔市开通的人道主义通道未能开通。此前，韦列修克曾呼吁俄方同意当天在马里乌波尔市亚速钢铁厂开辟一条紧急人道主义通道，以疏散那里的平民和受伤士兵。

——据乌克兰总统网站报道，乌总统泽连斯基21日在基辅与到访的西班牙首相桑切斯、丹麦首相弗雷泽里克森举行了会晤，各方就增强乌克兰防御能力、乌战后重建以及加入欧盟前景等问题进行了讨论。会晤中，各方同意在对俄制裁施压方面继续积极协作。桑切斯表示，西班牙支持乌克兰加入欧盟。弗雷泽里克森表示，丹方愿意参与乌南部城市尼古拉耶夫市的战后重建工作。

——泽连斯基21日向葡萄牙议会发表视频演讲时，呼吁葡方向乌克兰提供重型武器、继续制裁俄能源业和金融业。（参与记者：李东旭、李铭、温新年、华迪、黄河）

(责编：王禹蘅、崔越)