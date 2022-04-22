新华社达喀尔4月22日电（记者王子正）巴马科消息：马里过渡总理马伊加21日在首都巴马科宣布，马里过渡政府正式开始为期24个月的政治过渡期。

马伊加在当天召开的全国过渡委员会全体会议上表示，过渡政府正式启动为期24个月的政治过渡进程，为马里组织自由和透明的总统选举做准备。

马伊加还说，马里不会中断与西非国家经济共同体（西共体）的谈判，并且不会反对在今年6月延长联合国马里多层面综合稳定特派团的任务期限。

2020年8月，马里发生军人哗变。由哗变军人成立的全国人民救赎委员会随后宣布，前国防和退伍军人部长恩多被任命为过渡总统，全国人民救赎委员会主席戈伊塔被任命为过渡副总统。2021年5月，恩多辞职。马里宪法法院随后宣布，戈伊塔接任过渡总统一职。

2021年11月，因马里过渡政府称无法在2022年2月前完成政治过渡、举行总统选举，西共体决定对马里过渡政府实施制裁。今年1月，西共体决定维持对马里过渡政府的制裁，同时实施新制裁。3月25日，西共体宣布在原18个月政治过渡期基础上（至2022年2月前结束），再给予马里过渡政府12至16个月的政治过渡期。

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