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伊朗：外交谈判进展顺利 距离达成持久的伊核协议已为时不远

2022年04月22日10:14 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 伊朗外交部长阿卜杜拉希扬21日指出，关于伊朗核问题的外交谈判工作进展顺利，不需要很久就能达成持久的协议。

据伊朗《和解报》报道，伊朗外长阿卜杜拉希扬21日与叙利亚外长梅克达德进行了电话会谈，双方就加强两国关系、地区局势、巴以冲突以及伊朗核问题广泛深入地交换了看法。

在谈到伊核问题时，阿卜杜拉希扬外长说，我们一直与美国有接触，我们是通过欧盟与美国方面交换信息和看法的。他指出，外交道路运转良好，伊朗与美国就伊朗核问题达成持久的协议为时不远了。阿卜杜拉希扬外长还指出，我们不关注额外的要求，但也不会从红线上撤退。

据伊朗国家通讯社报道，伊朗原子能组织负责人伊斯拉米本周三表示，有关美国重返伊核协议和履行其承诺的技术问题谈判已经结束，目前阻碍达成谅解的是政治问题。

据半岛电视台报道，美国国务院发言人普莱斯说，如果伊朗要求解除与核协议无关的制裁，就必须解决美国的担忧。伊朗要求美国把伊朗革命卫队从恐怖主义名单中删除，这与伊核协议无关。普莱斯特别指出，如果伊朗不坚持解决与核协议无关的双方之间的分歧，就可以很快就核协议达成谅解。（安国章）

(责编：燕勐、杨牧)

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