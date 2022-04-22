新华社北京4月22日电（国际观察）起底“冷战遗孽”北约之二：肆意践踏人权的杀人凶器

新华社记者吴宝澍

“23年前，北约对一个小国发动了残忍、可怕、非法、非人的攻击……”3月24日，塞尔维亚总统武契奇在悼念1999年北约轰炸遇难同胞的仪式上说。

塞尔维亚的遭遇并非孤例。多年来，从阿富汗到伊拉克，再到利比亚，以美国为首的北约肆意发动战争，悍然践踏人权，酿成血淋淋悲剧的例子比比皆是。更令人愤慨的是，北约对这些以“人道”“民主”“和平”为名犯下的罪行从未反思，也从未被追责。

血债累累

1999年3月24日，北约打着“避免人道主义灾难”的旗号，绕过联合国安理会，对当时的南斯拉夫联盟共和国实施了78天的持续轰炸，造成2000多名平民丧生、6000多人受伤，近100万人流离失所、200多万人失去生活来源。

当年5月7日，参与北约轰炸行动的美军用导弹袭击了中国驻南联盟大使馆，造成三名中国记者牺牲，多人重伤，馆舍严重损毁。这一暴行及美国政府所谓“误炸”的调查结论激起中国人民强烈愤慨和谴责。

加拿大学者米歇尔·乔苏多夫斯基在当年的分析文章中写道：“大量记述表明，对南联盟的轰炸并非北约宣称的严格针对军事和战略目标。”不光工厂、铁路、桥梁、油库、电力和通信设施，连学校、医院、护理中心、宗教场所和历史地标等都遭到轰炸。文章写道，北约制造了人道主义灾难，野蛮轰炸造成科索沃不同族群平民伤亡。

北约以科索沃地区存在所谓“种族屠杀”为由发动轰炸，但此后调查显示，北约严重夸大了其军事行动开始前科索沃平民死亡的情况，“种族屠杀”一说毫无证据。英国《卫报》曾在北约轰炸南联盟十周年时刊文说，北约轰炸实际是将科索沃危机升级成了全面的人道主义灾难。

滥杀成性

在持续20年的阿富汗战争中，美国和北约屡屡在军事行动中滥杀平民。今年年初，在阿富汗坎大哈省潘杰瓦伊地区拉卡尼村，73岁的村民丁·穆罕默德告诉新华社记者，2011年，美军战机对这个村子发动空袭，炸死包括他家17口人在内的63名村民，另造成几十人受伤。“他们都是无辜平民，没有犯任何罪。”

阿富汗《友谊报》副总编辑祖勒迈·沙赫巴兹说：“过去20年，北约以与塔利班作战为借口，在阿富汗许许多多村镇杀死和致伤无辜百姓，摧毁人们的家。”

2006年10月，北约在潘杰瓦伊地区的空袭和炮弹攻击炸死12名村民后，时任北约驻阿富汗部队发言人马克·莱蒂接受媒体采访时轻描淡写地说：“我认为确实有平民死了，我们可能因此负有责任。如果是那样的话，那很抱歉。”

类似的惨剧也发生在利比亚和伊拉克。美国得克萨斯大学奥斯汀分校副教授阿兰·库珀曼曾经在《外交》杂志撰文说，北约干预利比亚后至少额外造成了1万人身亡。美国布朗大学沃森国际和公共事务研究所“战争代价”项目统计显示，从美国2003年入侵伊拉克到2019年10月，直接死于美国入侵所导致战火的平民在18.4万至20.7万人之间。该研究所说，这项统计是有记录数据的汇总，实际平民死亡人数可能远高于此。

遗毒至深

除了大量平民无辜丧命，美国及其北约盟友还给相关国家经济民生造成深重灾难。

塞尔维亚经济学家估计，北约对南联盟进行轰炸造成的经济损失约为296亿美元。以美国为首的北约还动用了国际公约禁止的集束炸弹和贫铀弹，导致当地癌症和白血病发病率激增，严重破坏当地乃至全欧生态环境。塞尔维亚议会“北约轰炸对健康影响研究委员会”2019年一项研究结果显示，1999年后塞尔维亚出生的婴儿有更高概率患有恶性血液疾病、原始神经外胚层肿瘤和脑肿瘤。

在阿富汗，美国和北约持续20年的战争导致当地经济凋敝、社会动荡，目前大约72%的阿富汗民众生活在贫困线以下。联合国秘书长古特雷斯去年警告，阿富汗正面临人道主义灾难，有1800万阿富汗人，即该国人口的近一半要靠人道主义援助度日。

曾经富裕的伊拉克在美英入侵后陷入混乱，基础设施近乎瘫痪，教派冲突频发，经济民生问题严峻，极端组织“伊斯兰国”一度趁乱占领大片土地。

在利比亚，北约国家帮助反政府武装推翻卡扎菲政权后，该国政治和经济崩溃，不同政治和武装派别对峙交战，人道主义危机严重，成为非法移民涌入欧洲的通道国家。

国际社会越来越看清，以美国为首的北约严重危害和威胁世界安全稳定和国际公平正义。无论是在南联盟、伊拉克、利比亚还是叙利亚，人们都不会忘记因北约军事行动而失去生命的无辜百姓，不会忘记北约轰炸下的残垣断壁。如武契奇所说：“我们永远不会忘记你们（北约）对这个国家和人民所做的一切。”（参与记者：史先涛）

(责编：王禹蘅、崔越)