新华社巴西利亚4月21日电 通讯：“中文每一天都充满新的活力”——巴西人花样体验联合国中文日

新华社记者卞卓丹

从诵读诗词到点赞“神舟”，从拉二胡、练武术到弹唱中文歌，从修身养性到学以致用……在4月20日联合国中文日到来之际，巴西人将体验和学习中文的活动办得花样翻新、高潮迭起。

早在农历新年过后，巴西多所孔子学院、中文教学机构就与中国驻巴西大使馆一起，开始精心策划、细心安排多姿多彩的中文体验活动。

圣保罗州立大学、帕拉州立大学、南大河州联邦大学孔子学院的学生们，专门为联合国中文日录制了中国诗词诵读视频。中文名为方聪的同学说，《天净沙·春》仿佛把他带进了春天的图画里，让他深深体会到了中文的韵律之美。

4月16日，神舟十三号载人飞船返回舱成功着陆。当天，圣保罗州立大学孔子学院组织学生观看直播视频，并进行线上授课，让学生们围绕这一主题学词造句。在这堂特别体验课后，巴西学生们纷纷在自制的祝福视频中，用中葡双语欢迎中国航天员平安归来，点赞中国航天事业日新月异的巨大进步。

在联合国中文日当天，巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯给记者发来了他拉二胡、练武术、体验“孤舟蓑笠翁”的照片。而在巴西“汉语桥”俱乐部举办的中文歌曲演唱视频比赛中，巴西利亚大学孔子学院联邦警察中文班的学员们倾情弹唱中文歌曲。

过去，巴西人学习中文多出于兴趣爱好，希望借此开阔视野。如今，随着巴西与中国经济往来日益密切，越来越多的巴西人认为，学习中文有助于改善自身生活、构筑美好未来。

在今年的联合国中文日，圣保罗州立大学孔子学院院长保利诺录制视频，向在巴西所有从事中文教学的人们致敬，希望通过中文教学加强巴中合作。

巴西州立坎皮纳斯大学经济学教授布鲁诺·德孔蒂说，学习中文有助于深化巴中关系，有助于构建一个更开放、更尊重文化多样性的世界。“中文历经数千年塑造，承继传统，因时而变，每一天都充满新的活力。”

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