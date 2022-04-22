人民网华盛顿4月21日电 （记者李志伟）中国驻美国大使秦刚4月20日走访美国艾奥瓦州马斯卡廷，会见当地的友好人士。秦刚表示，中美关系越是面临困难和挑战，我们越要保持信心、培育信任。艾奥瓦州友好人士表示，“中美关系保持稳定是美国民众的真诚期待”。

当天，秦刚与萨拉·兰蒂、卢卡·贝隆、乔妮·阿克塞尔、丹·斯坦因、托尼·约瑟夫、艾米·巴克等习近平主席的老朋友们亲切会见。秦刚首先转达了习近平主席和夫人彭丽媛对艾奥瓦州老朋友们的亲切问候和良好祝愿。

秦刚表示，你们都是中国人民的好朋友，是中美友好的见证者、推动者。马斯卡廷称得上是中美民间友好的“圣地”，我们继续要沿着当年习近平主席友谊足迹、传承友好遗产，着眼未来，播撒更多的友谊火种，将两国人民友好的火炬一代代传下去。中美关系越是面临困难和挑战，我们越要保持信心、培育信任。我相信，在两国人民共同努力下，没有任何力量能够阻碍我们彼此加深了解、深化友谊、加强合作。

兰蒂、贝隆等友人深情地回忆起当年与习近平主席结识交往的故事，表示非常珍惜同习近平主席、夫人彭丽媛教授以及中国人民结下的真诚友谊，并纷纷介绍近年来推动中美民间交往所做努力。

兰蒂、贝隆说，中美关系保持稳定是美国民众的真诚期待。艾奥瓦和马斯卡廷深化对华务实合作、延续美中友谊具有深厚基础，希望疫情过后更多中国民众来此旅游，更多中国企业考察投资，拉紧中美友谊和利益纽带。他们也会克服疫情影响，继续推动当地学校拓展中学生赴华夏令营等游学项目，帮助更多年轻人通过面对面沟通建立友谊，传承中美友好，为两国关系打下坚固基础。

会见临近结束时，兰蒂女士拿出用艾奥瓦州核桃木精心打造的木盒子，里面装有其撰写的《老朋友：习近平与艾奥瓦的故事》回忆录和一份信函，请秦刚向习近平主席转交。秦刚向兰蒂表示感谢。他说，我们要不断续写中美人民友谊的新篇章，让这本友谊之书越来越厚。

当天，秦刚一行还访问了位于马斯卡廷邦尼街2911号的“中美友谊屋”。中国驻芝加哥总领事赵建陪同出席当日活动。

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