张 鹏

在第13个“联合国中文日”到来之际，中外语言交流合作中心（下称“语合中心”）与中文联盟携手举办第三届“国际中文日”活动，主题为“中文：共筑美好未来”。从“呼之欲出”到“走向行动”，短短几年，这个在“联合国中文日”基础上延伸出来、由中外民间社会自发组织的语言类节日，就显示出了旺盛的生命力。当然，要想把它从全球中文学习者、爱好者、使用者周期性仪式化亲近和体验中文的重要节日，培育成世界知名语言文化类节日，还需在强化节日共性、深化品牌塑造方面多下功夫。

首先，秉持固定理念并确定年度主题。理念是文化、价值和精神层面的标识，长年使用、稳定不变。比如，“汉语桥”品牌“汉语为桥、天下一家”的理念，就颇能激发受众的情感共鸣和心理认同。主题则可以变动不居，每年提前确定一个，体现中文的与时俱进。第一届“国际中文日”尚无主题，第二届的主题是“中文：创造无限机遇”，今年的主题是“中文：共筑美好未来”，都有很强的吸引力和感染力。接下来，可考虑通过全球征集和专家评选方式，确立一个既能体现中文独特文化内涵、又能承载世界各国受众普遍期待，同时也简洁流畅、方便流行的词语，作为“国际中文日”秉持的理念或宗旨。

其次，统一设计使用节日徽标。徽标是标识独特身份、强化受众印象的重要载体。推出具有美学色彩、文化内涵，且易识别、易记忆的“国际中文日”徽标，有助于增强节日的传播力。同样，这一徽标也可以通过全球征集和专家评选方式来确定。

第三，培育骨干或精品项目。连续三届“国际中文日”的活动内容丰富、项目繁多，涉及国际中文教育各环节以及学术研讨、文化活动等各相关领域，极大彰显了节日的开放性、包容性。同时，推出并长年主打几个骨干或品牌项目，使节日和项目固定联系、一体传播也很有必要。比如，通过竞赛吸引受众、培育品牌、扩大影响是语言类活动的通行做法。目前，全球已有英国、泰国、马来西亚等多个国别类中文作文、书法大赛，但尚缺乏统一设计举办的世界性大赛。须知，汉字作为一种优美、古老的文字，不仅具有书写方面的实用价值，更具有独特艺术价值，非常适合举办书法大赛。相关大赛也会激发各国受众积极参与的意识，成为“国际中文日”乃至整个国际中文教育的知名品牌。

第四，统筹支持和示范引领。中国是中文的母语国，肩负着配合支持各国开展中文教育的责任，通过语合中心等专业机构统筹设计、支持和服务“国际中文日”义不容辞。同时，借鉴韩国设立“韩文日”、俄罗斯设立“俄语日”等做法，可考虑通过官方确认等方式，将每年谷雨日——也是“联合国中文日”和“国际中文日”，定为中国的“中文日”，这有助于鼓励国内民众爱护、学习和认同中文，也有助于增强“国际中文日”的影响力，形成“中文日”矩阵。

随着全球学习和使用中文的人越来越多，加之精心培育和积极推动，“国际中文日”必会成长为一个世界知名的语言文化类节日。

（作者系大连大学英语学院讲师、曾任英国格拉斯哥大学孔子学院中文教师）

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