参与中文书法比赛的个别已提交作品。圣保罗州立大学孔子学院供图

人民网里约热内卢4月21日电 （记者吴杰）以“邂逅中文，期待美好”为主题，巴西圣保罗州立大学孔子学院与中国驻圣保罗总领事馆近日举办了持续至5月的“国际中文日”系列活动。

“我与中国的故事”为主题的线上交流会于4月19日举行。在孔院巴方院长保利诺教授主持下，总领馆青年外交官刘改、王天骄介绍“破防”等中国当代热词以及中巴文化交流趣事；孔院巴西教师茹晨曦、李萌两位老师表示与汉语相遇是人生中最美好的一件事，并以“活到老，学到老”表达对汉语学习的热爱之情；坎皮纳斯州立大学学者阿莫林先生、圣保罗州投资促进局顾问索萨女士谈及学习汉语对丰富阅历和工作发展的重要性；中葡期刊总编辑雷斯介绍自己因汉语结缘中葡杂志编辑及翻译工作的经历。活动通过社交媒体平台直播，观众反响热烈，在评论区积极提问、点赞互动，纷纷表达对汉语和中国文化的热爱。

在“我爱中文——寄语‘国际中文日’”这个环节，孔院师生纷纷录制视频，表达了对中文的热爱和以中文联通世界、共筑美好未来的愿景。学员奥利维拉说“汉语是世界上最丰富、最多样化的语言”，他非常高兴能通过孔子学院学习中国的习俗、谚语，以及欣赏中国音乐和京剧。学员茱莉亚说“中国历史和文化已经成了我生命的一部分，学习中文是我生命中的一次巨大的改变”。

“我学中文——主题征文、书法比赛”活动将持续到5月13日，吸引了众多中文爱好者和学习者，参赛者们通过征文和书法，积极表达自己对汉字、古诗词和中文的热爱。

在4月16日神舟十三号载人飞船返回舱成功着陆后，孔院还通过直播课堂、线上交流以及“中国航天员，我想对你说”视频征集等多种方式，讲述中国航天故事。

(责编：燕勐、杨牧)