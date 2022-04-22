新华社海南博鳌4月21日电 题：聚集合作共赢伟力 共襄命运与共伟业——解读习近平主席博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式主旨演讲

南海之滨，万泉河畔，“博鳌时间”如期开启，全球目光聚焦东方。

4月21日上午，中国国家主席习近平应邀以视频方式出席博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式并发表主旨演讲。这是自2013年以来习近平主席第5次在这一场合发出中国强音。

4月21日上午，博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式在海南博鳌举行，国家主席习近平以视频方式发表题为《携手迎接挑战，合作开创未来》的主旨演讲。新华社记者 黄敬文 摄

“冲出迷雾走向光明，最强大的力量是同心合力，最有效的方法是和衷共济”——

习近平主席的演讲洞察当下变局，回应时代关切，倡议亚洲和世界坚定信心直面挑战，携手同心合作共赢，共襄构建人类命运共同体的历史伟业。

“四个共同”阐明共创未来的最新主张

当下，新冠疫情犹存、经济复苏乏力、地缘政治复杂……世界正站在新的十字路口。

“世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，给人类提出了必须严肃对待的挑战。”

“我们要共同守护人类生命健康。”

“我们要共同促进经济复苏。”

“我们要共同维护世界和平安宁。”

“我们要共同应对全球治理挑战。”

海南博鳌亚洲论坛国际会议中心（2021年4月8日摄，无人机照片）。新华社记者 蒲晓旭 摄

中国国际问题研究院院长、习近平外交思想研究中心秘书长徐步说，习主席演讲中强调的这“四个共同”，给出了应对当前全球挑战的中国方案，为新形势下构建人类命运共同体指明了方向，是习近平外交思想的生动体现。

“四个共同”主张中，“我们要共同守护人类生命健康”居于首位，凸显其紧迫性。

当前，全球新冠肺炎确诊病例已超5亿例，死亡超620万例。博鳌亚洲论坛理事长潘基文说，弥合“疫苗鸿沟”至关重要，穷人、脆弱群体和弱势群体获得价格合理的疫苗和治疗是其中关键。

“各国要相互支持，加强防疫措施协调，完善全球公共卫生治理，形成应对疫情的强大国际合力。要坚持疫苗作为全球公共产品的属性，确保疫苗在发展中国家的可及性和可负担性。”习近平主席强调。

2021年2月23日，中国援助埃及的首批新冠疫苗抵达埃及开罗国际机场。新华社记者 邬惠我 摄

红十字会与红新月会国际联合会秘书长贾甘·查帕甘说，战胜疫情离不开全球通力合作。在确保疫苗的可及性和平等性方面，中国政府给予了大量支持，向全球支援了很多疫苗，作出了极大贡献。

“四个共同”主张中，“全球安全倡议”的新提法备受关注，该倡议被认为是中国向世界提供的又一国际公共产品，是人类命运共同体理念在安全领域的生动实践。

去年9月，习近平主席在联合国大会上提出的全球发展倡议，得到联合国等国际组织和近百个国家响应和支持。此次又提出全球安全倡议，并以“六个坚持”明确了维护和实现全球安全的核心理念、根本遵循、重要原则、长远目标和可行思路。

中国国际问题研究院副院长刘卿说，习近平主席提出的全球安全倡议，系统阐释了中国对世界安全难题的求解之道，丰富了中国新安全观的内涵，彰显大国领袖的卓越智慧和天下情怀。

“当今世界需要建立一个新的安全框架，这一框架必须摒弃冷战思维和单边主义，必须专注于合作发展以建设人类更美好的生活。”巴基斯坦亚洲生态文明研究与发展研究所首席执行官沙基尔·拉迈说。

越是困难时刻，越考验全球治理智慧。

“当今世界，任何单边主义、极端利己主义都是根本行不通的，任何脱钩、断供、极限施压的行径都是根本行不通的，任何搞‘小圈子’、以意识形态划线挑动对立对抗也都是根本行不通的。”

习近平主席在演讲中将国际社会比做“一部复杂精巧、有机一体的机器”，并以3个“根本行不通”强调要践行共商共建共享的全球治理观，指出“大国尤其要作出表率，带头讲平等、讲合作、讲诚信、讲法治，展现大国的样子”。

对此，国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃强调，各国都应该为支持多边主义发挥关键作用，应当携手共建一个更强大、更有韧性和可持续发展的世界。

“三大目标”指明共创未来的亚洲定位

这是2020年4月9日拍摄的上海陆家嘴金融贸易区。新华社记者 陈飞 摄

迎挑战、创未来，亚洲应该怎么办？

“亚洲好世界才能更好。”习近平主席在演讲中提出亚洲未来发展的三大目标：“打造世界的和平稳定锚、增长动力源、合作新高地”。

坚定维护亚洲和平、积极推动亚洲合作、共同促进亚洲团结，习近平主席从三个方面进一步指明实现路径。

“从三大目标到三条路径，这一新提法是对亚洲地区和平、合作、团结重要性的重申和强调。”中国外交学院亚洲研究所所长郭延军说，在亚洲成为大国博弈重要地区的背景下，维护亚洲和平、合作、团结，对于世界的和平稳定至关重要。

谈和平，习主席回顾了亚洲首倡和平共处五项原则和“万隆精神”的历史贡献，并强调了其现实意义。“我们要秉持相互尊重、平等互利、和平共处等原则，奉行睦邻友好政策，把命运牢牢掌握在自己手中。”

谈合作，习主席论及《区域全面经济伙伴关系协定》生效、中老铁路通车等区域合作不断深化的成果，强调“我们要以此为契机，推动亚洲形成更加开放的大市场，促进亚洲共赢合作迈出新步伐”。

2022年1月1日，满载30个标准集装箱的中老铁路新年首趟国际货物列车停靠在中铁联集昆明中心站（无人机照片）。新华社记者 胡超 摄

作为中老铁路直接受益方，老挝总理潘坎深有体会：“我们应聚焦合作，使世界恢复互联互通，既要有效保障疫情防控，也要保障供应链贸易链稳定，进一步推动经济恢复和发展。”

谈团结，习主席强调，对话合作、开放包容、交流互鉴是亚洲应有的襟怀和气度，并指出“国家无论大小强弱，无论域内域外，都应该为亚洲添彩而不添乱，都要共走和平发展大道，共谋合作共赢大计，共创团结进步的亚洲大家庭”。

尼泊尔总统班达里回应说，中国加速推进各方面发展，向世界传递出持久和平稳定和共同繁荣的信号。当今时代，妥善应对全球性挑战，亚洲各国要团结协作、相互支持。

汇聚共识，谋划未来。已逾20年发展历程的博鳌亚洲论坛，如今承载着新期望。

蒙古国总统呼日勒苏赫表示，相信博鳌亚洲论坛将继续为增进亚洲国家间的理解与合作、为亚洲乃至世界的和平安全发展繁荣作出更多贡献。

“更大开放”宣示共创未来的中国担当

工作人员在特斯拉上海超级工厂内作业（2020年11月20日摄）。新华社记者 丁汀 摄

“我要明确告诉大家，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大！”四年前，习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的主旨演讲，言犹在耳。

那次年会后，他在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上宣布，支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设。

今年的演讲中，习近平主席用深入实施外资准入负面清单，扎实推进自由贸易试验区、海南自由贸易港建设，积极推进高质量共建“一带一路”等一系列举措向世界进一步宣示：

“不论世界发生什么样的变化，中国改革开放的信心和意志都不会动摇。”

“中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变，将为世界经济企稳复苏提供强大动能，为各国提供更广阔的市场机会。”习近平主席在演讲中说。

参展人员在第130届广交会现场（2021年10月15日摄）。新华社记者 刘大伟 摄

“更开放的中国市场环境，更稳定的政策支持，将为在华外资企业带来更多发展机遇。”毕马威中国及亚太区主席陶匡淳表示。而在高通公司全球高级副总裁钱堃看来，习近平主席在演讲中强调中国经济长期向好的基本面不会改变，给在华外资企业吃下“定心丸”。

海纳百川共扬帆，美美与共同繁荣。

博鳌亚洲论坛国际会议中心会场外，万泉河、九曲江、龙滚河三水交汇，流入一望无际的南海。

从博鳌再出发，新时代的亚洲和世界汇聚合作共赢的伟力，就一定能战胜前进道路上的风险挑战，共创更加美好光明的未来。（记者陈良杰、韩洁、刘夏村、赵叶苹、吴茂辉、王存福、谢希瑶、王宾、冯歆然、蒋超）

这是2021年12月5日清晨在海南洋浦经济开发区拍摄的海南自贸港建设重要的集装箱航运枢纽——洋浦国际集装箱码头（无人机照片）。新华社记者 蒲晓旭 摄

(责编：王禹蘅、崔越)