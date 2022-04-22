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IMF总裁：博鳌亚洲论坛的主题“非常及时”

2022年04月22日08:48 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿4月21日电 （记者李志伟）4月21日，国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃通过视频方式参加博鳌亚洲论坛。她在视频发言中表示，今年博鳌亚洲论坛的主题是“疫情与世界：共促全球发展，构建共同未来”，这是非常及时的。

格奥尔基耶娃表示，全球经济面临巨大挑战。IMF预计2022年、2023年全球经济将进一步下降。她说，这是复杂的政策环境，需要国际社会采取果断行动。各国需要继续抗击疫情，推动一系列综合工具，包括疫苗、检测试剂和抗病毒药物在世界各地得到综合运用。另外，还要处理好债务和通胀。各国央行要果断行动，释放明确消息，财政支出要用在刀刃上，一些国家需要重组债务。

格奥尔基耶娃说，中国作为全球第二大经济体，实现其增长目标，对于推动世界经济复苏至关重要。她表示，中国有足够的政策空间，有能力提供更多宏观政策支持，包括重点关注收入较低群体以提升消费水平。通过推动低碳发展，助力实现气候目标。此外，提高房地产市场政策力度也有助于更平衡的复苏。

她表示，各种风险让世界极易受到冲击，为此各国必须加强合作，维护并改善基于规则的框架。

(责编：燕勐、杨牧)

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