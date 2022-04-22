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阿富汗发生两起袭击事件致数十人伤亡

2022年04月22日08:41 | 来源：新华网
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4月21日，一辆警车停在阿富汗马扎里沙里夫遭炸弹袭击的清真寺外。新华社发（卡瓦·巴沙拉特摄）

　　新华社喀布尔4月21日电（记者史先涛）阿富汗北部巴尔赫省首府马扎里沙里夫一座清真寺21日遭炸弹袭击，北部昆都士省首府昆都士市一辆巴士同日遭袭，两起事件造成数十人伤亡。

　　巴尔赫省新闻和文化局长毛拉维·扎比乌拉·努拉尼对媒体表示，马扎里沙里夫一座清真寺21日遇袭，造成10人死亡、15人受伤。一名不愿透露姓名的目击者告诉新华社记者，清真寺内发生爆炸时，大量民众正在做礼拜。

　　另据阿富汗哈马新闻社援引马扎里沙里夫一家医院负责人的话报道，清真寺遇袭后，有30名死者和80名伤者被送到该医院。

　　昆都士省警察局发言人奥贝杜拉·阿比德21日对新华社记者表示，军事人员乘坐的一辆巴士当天在昆都士市郊区遭路边炸弹袭击，造成4人死亡、22人受伤。

　　截至目前，没有组织或个人宣称制造了上述两起袭击事件。

　　近日，阿富汗袭击事件频发，首都喀布尔连续3天发生爆炸袭击事件，造成多人死伤。

　　

这是4月21日在阿富汗马扎里沙里夫拍摄的遭炸弹袭击的清真寺。新华社发（卡瓦·巴沙拉特摄）

　　

4月21日，在阿富汗昆都士市，一名爆炸袭击事件的伤者在医院接受治疗。新华社发（艾马尔·卡克尔摄）

　　

这是4月21日在阿富汗昆都士市拍摄的一家救治爆炸袭击事件伤者的医院。新华社发（艾马尔·卡克尔摄）

　　

4月21日，在阿富汗昆都士市，一名在爆炸袭击事件中受伤的儿童在医院接受治疗。新华社发（艾马尔·卡克尔摄）

　　

4月21日，在阿富汗昆都士市，一名在爆炸袭击事件中受伤的儿童在医院接受治疗。新华社发（艾马尔·卡克尔摄）

4月21日，阿富汗安全人员在喀布尔一处爆炸袭击现场附近警戒。新华社发（塞夫拉赫曼·萨菲摄）

4月21日，阿富汗安全人员在喀布尔一处爆炸袭击现场附近警戒。新华社发（塞夫拉赫曼·萨菲摄）

(责编：王禹蘅、崔越)

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