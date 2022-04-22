■ 严 瑜

4月21日，博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式在海南博鳌举行，中国国家主席习近平以视频方式发表题为《携手迎接挑战，合作开创未来》的主旨演讲。面对全球和平赤字、安全赤字、信任赤字、治理赤字有增无减，人类社会面临的安全挑战问题单越来越长，习近平主席提出全球安全倡议，为促进世界安危与共贡献中国方案和智慧。

当前，世界既不太平也不安宁。世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。人类还未走出世纪疫情阴霾，又面临新的传统安全风险。乌克兰危机爆发，牵动全球目光，引发世界担忧。同时，地区冲突和局部战争此起彼伏，霸权主义与强权政治威胁上升，恐怖主义、气候变化、网络安全、难民危机等非传统安全威胁持续蔓延，百年未有之大变局正在加速演进。国际安全形势面临的不稳定性、不确定性更加突出。人类社会亟待通往持久和平和普遍安全世界的指引。

在这样的时代背景下，习近平主席从全人类前途命运出发，提出全球安全倡议，倡导“六个坚持”，即坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，共同维护世界和平和安全；坚持尊重各国主权、领土完整，不干涉别国内政，尊重各国人民自主选择的发展道路和社会制度；坚持遵守联合国宪章宗旨和原则，摒弃冷战思维，反对单边主义，不搞集团政治和阵营对抗；坚持重视各国合理安全关切，秉持安全不可分割原则，构建均衡、有效、可持续的安全架构，反对把本国安全建立在他国不安全的基础之上；坚持通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端，支持一切有利于和平解决危机的努力，不能搞双重标准，反对滥用单边制裁和“长臂管辖”；坚持统筹维护传统领域和非传统领域安全，共同应对地区争端和恐怖主义、气候变化、网络安全、生物安全等全球性问题。

作为中国提供的又一国际公共产品，全球安全倡议强调人类是不可分割的安全共同体，明确了维护和实现全球安全的核心理念、根本遵循、重要原则、长远目标和可行思路，既展现顶层设计的宏观思维，又包含解决实际问题的微观视角，既是奔着解决人类安全的现实问题去的，也是为了谋求世界和平的长久之道。全球安全倡议秉持真正的多边主义，面向全球开放。中国不仅是这一重大倡议的提出者，也将是落实倡议的行动派。

作为负责任大国，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，持续不断地为应对全球安全挑战、完善全球安全治理贡献智慧与力量。2013年3月，习近平就任国家主席后首次出访，就清晰阐述了对世界安全问题的深刻洞见：“面对错综复杂的国际安全威胁，单打独斗不行，迷信武力更不行，合作安全、集体安全、共同安全才是解决问题的正确选择。”2014年上海亚信峰会上，习近平主席提出积极倡导共同、综合、合作、可持续的亚洲安全观。此后，在2017年日内瓦“共商共筑人类命运共同体”高级别会议、2020年上合组织成员国元首理事会第二十次会议、2022年中国同中亚五国建交30周年视频峰会等诸多国际场合，习近平主席多次倡导并阐释“共同、综合、合作、可持续的安全观”，不断丰富和发展世界安全问题的求解之道。

如今，全球安全倡议以宏阔视野，立足现实背景，汇聚国际共识，倡导团结合作，是人类命运共同体理念在安全领域的生动实践，必将为推动全球安全治理体系改革、破解人类安全困境、推动构建人类命运共同体提供重要理念指引。

（作者为本报评论员）

(责编：贾文婷、崔越)