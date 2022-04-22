全球安全倡议是中国提供的又一重要国际公共产品，是人类命运共同体理念在安全领域的生动实践

“事实再次证明，冷战思维只会破坏全球和平框架，霸权主义和强权政治只会危害世界和平，集团对抗只会加剧21世纪安全挑战。”4月21日上午，习近平主席以视频方式出席博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式并发表主旨演讲，深刻剖析当今世界面临的安全挑战，从人类前途命运出发郑重提出全球安全倡议。这是继共建“一带一路”和全球发展倡议之后，中国提供的又一重要国际公共产品，是人类命运共同体理念在安全领域的生动实践，为破解全球安全治理难题贡献了中国方案。

建设一个普遍安全的世界是各国人民的共同追求。当前，百年变局和世纪疫情相互交织，世界进入动荡变革期。乌克兰危机的爆发，让本来就充满不确定性的国际局势变得更加复杂动荡，和平与发展的时代主题面临着严峻挑战。个别国家为追求自身绝对安全，热衷于拉帮结派，搞排他性“小圈子”“小集团”，严重威胁全球安全。人类是不可分割的安全共同体，各国必须走出一条共建、共享、共赢的安全之路。

维护世界和平安宁，必须坚持正确的安全观。当今世界，各国人民命运与共、唇齿相依，没有一个国家能实现脱离世界安全的自身安全，也没有建立在其他国家不安全基础上的安全。习近平主席提出全球安全倡议，强调要坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，共同维护世界和平和安全。这一安全观内涵丰富，强调尊重和保障每一个国家安全，统筹维护传统领域和非传统领域安全，通过对话合作促进各国和本地区安全，发展和安全并重以实现持久安全，是建设普遍安全的世界的核心理念和根本遵循。

维护世界和平安宁，必须摒弃过时的冷战思维。当今世界，不少安全问题是个别国家推行霸权主义和强权政治造成的。习近平主席提出全球安全倡议，强调坚持尊重各国主权、领土完整，不干涉别国内政，尊重各国人民自主选择的发展道路和社会制度；坚持遵守联合国宪章宗旨和原则，摒弃冷战思维，反对单边主义，不搞集团政治和阵营对抗；坚持重视各国合理安全关切，秉持安全不可分割原则，构建均衡、有效、可持续的安全架构，反对把本国安全建立在他国不安全的基础之上。全球安全倡议的提出顺应经济全球化、世界多极化、国际关系民主化历史大势，强调安全是普遍的、平等的、包容的，应建立在国与国相互尊重、共同遵守以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序基础上，从双多边层面为建设普遍安全的世界明确了重要原则。

维护世界和平安宁，必须采取负责任的行动。当今世界，安全的内涵和外延更加丰富，时空领域更加宽广，各种因素更加错综复杂。以何种方式解决分歧和争端，如何应对各种安全威胁，决定着国际安全形势的走向。习近平主席提出全球安全倡议，强调坚持通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端，支持一切有利于和平解决危机的努力，不能搞双重标准，反对滥用单边制裁和“长臂管辖”；坚持统筹维护传统领域和非传统领域安全，共同应对地区争端和恐怖主义、气候变化、网络安全、生物安全等全球性问题。全球安全倡议强调通过对话合作促进安全，多管齐下、综合施策，既立足当下又着眼长远，为实现世界长治久安提供了可行思路。

中国是全球安全倡议的提出者，也是维护世界和平安宁的行动派。乌克兰危机发生后，中国坚定倡导维护国际法和公认的国际关系基本准则，坚持按照联合国宪章宗旨和原则办事，主张共同、综合、合作、可持续的安全观，呼吁各方直面多年来积累的矛盾，找到解决问题的办法，推动构建均衡、有效、可持续的欧洲安全框架，为化解危机、构建欧洲和亚欧大陆持久和平提供了建设性方案。长期以来，中国积极参加联合国维和行动，积极参与国际军控、裁军和防扩散进程，坚定奉行自卫防御的核战略，并为推动政治解决朝核、伊核等热点问题凝心聚力。中国致力于推动国际抗疫合作，积极引领全球气候治理进程，发起《全球数据安全倡议》，为应对非传统安全威胁贡献重要力量。

“全球安全倡议有助于建立一个新的全球和平议程”“中国坚守负责任大国的态度和立场，为区域和平与安全打下了坚实基础”……全球安全倡议秉持真正的多边主义，着眼后疫情时代全球发展和安全治理，一经提出，就引发博鳌亚洲论坛2022年年会与会嘉宾的积极反响。作为负责任大国，中国将同世界上一切进步力量携手并肩，推进倡议落地，为推动政治解决各种国际和地区热点问题、维护世界和平与安宁贡献智慧和力量。

《 人民日报 》（ 2022年04月22日 02 版）

(责编：贾文婷、崔越)