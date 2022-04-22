博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式21日上午在海南博鳌举行，国家主席习近平以视频方式发表题为《携手迎接挑战，合作开创未来》的主旨演讲。与会嘉宾纷纷表示，习近平主席的主旨演讲思想深邃，内容丰富，对共同守护人类生命健康，共同促进经济复苏，共同维护世界和平安宁，共同应对全球治理挑战具有重要意义。

“为建设一个安全、发展的世界指明方向”

“当前，国际形势复杂严峻，习近平主席提出的全球安全倡议具有重要现实意义，国际社会应高度重视。安全必须共同维护，任何国家都不应以牺牲别国安全为代价来获取自身安全。”斯洛文尼亚前总统图尔克对本报记者表示，全球安全倡议有助于解决国际社会现存的各类复杂安全问题。

博鳌亚洲论坛理事、巴基斯坦前总理阿齐兹认为，当今世界正处在变革之中，从提出全球发展倡议到提出全球安全倡议，习近平主席向世界展现出中国智慧和对全球合作发展的推动，“中国作为负责任大国，为促进世界和平与安全发挥重要作用”。

“习近平主席先后提出全球发展倡议和全球安全倡议，意义重大。”原巴西总统经济顾问特谢拉表示，和平与发展需要各国携手维护和推动，要通过对话协商，以和平方式解决分歧和争端，国际社会应就此加强合作。

伊朗德黑兰大学亚洲研究中心主任瓦法埃表示，面对纷繁复杂的国际局势，习近平主席提出全球安全倡议，展现出中国维护世界和平和安全的责任担当。“世界各国自主选择的社会制度和发展道路应得到尊重，滥用制裁大棒不会奏效，鼓吹集团政治和阵营对抗不应有市场。全球安全倡议反映了各国人民渴望和平的心声，为建设一个安全、发展的世界指明方向。”

罗兰贝格全球管理委员会联席总裁戴璞表示，习近平主席强调要坚持真正的多边主义，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，充分展现了中国维护世界和平和安全的决心，令人鼓舞。

“亚洲是全球发展的引擎，也是世界的和平稳定锚”

“习近平主席的主旨演讲表达出对后疫情时代世界经济复苏的坚定信心，在当前形势下有助于推动维护全球稳定、推进国际合作。亚洲是全球发展的引擎，也是世界的和平稳定锚。”图尔克表示。

联合国教科文组织驻华代表夏泽翰认为，在中国带动下，亚洲经济将持续向前发展。《区域全面经济伙伴关系协定》的实施为地区和全球经济增长注入新动能，共建“一带一路”也为实现共同繁荣带来巨大机遇。

去年12月，中老铁路正式通车，进一步推动了区域间的互联互通。中国能源建设集团有限公司党委书记、董事长宋海良表示，中老铁路是高质量共建“一带一路”的标志性工程。共建“一带一路”过程中涌现出一大批互利共赢、惠及民生的项目，展示了中国携手各方推动构建人类命运共同体的决心与行动。

海南省委深改办（自贸港工委办）常务副主任王磊表示，海南将紧抓自贸港建设重大机遇，深化海南自贸港与东南亚国家经贸合作，促进生产要素自由便利流动，努力打造新时代中国改革开放的示范。

网易有道信息技术有限公司首席执行官周枫表示，中国已成为推动亚洲经济复苏的重要力量，“作为科技创新公司，我们将继续加强人工智能等前沿技术的研发，助力国际交流和亚洲合作”。

“博鳌亚洲论坛是理想的国际合作交流平台。”科大讯飞股份有限公司高级副总裁杜兰表示，当前人类面临着诸多共同挑战，希望能够通过科技创新、拓展科技合作，为解决人类共同面临的问题贡献力量。

“跨国企业更加坚定深耕中国市场、与中国深化合作的决心”

经济合作与发展组织驻华高级顾问海博表示，中国方案和中国主张为世界经济企稳复苏提供强大动能，为各国提供更广阔的市场机会，对全球发展意义重大。

“作为世界第二大经济体，中国实现今年各项发展目标对推动世界经济复苏至关重要。”国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃表示，中国有足够的政策空间和能力提振中国经济，在这过程中，中国推动低碳发展，助力实现应对气候变化目标。

毕马威亚太区主席陶匡淳表示，习近平主席的主旨演讲立意高远，为应对全球挑战提出中国倡议，体现了大国担当，有利于国际社会更积极地通过交流形成共识，推动全球经济向更可持续的方向发展，建设一个更宜居、更美丽、更和谐的人类家园。

高通公司全球高级副总裁钱堃表示，中国着力推动高质量发展，将为高通及其合作伙伴的发展创造更多机遇。公司将继续与中国产业界相互融合，共同打造数字经济新生态、新赛道、新模式。

沙特基础工业公司副董事长兼首席执行官优素福·贝尼安表示，本届博鳌亚洲论坛年会探讨世界经济的发展方向，彰显了中国在推动经济全球化方面发挥的重要作用。

博鳌亚洲论坛咨询委员会委员、阿斯利康公司董事长约翰森表示，习近平主席强调中国将扩大高水平对外开放，深入实施外资准入负面清单，扩大鼓励外商投资范围，优化外资促进服务，增设服务业扩大开放综合试点，“这让包括阿斯利康在内的跨国企业更加坚定深耕中国市场、与中国深化合作的决心”。

（本报北京、博鳌、伊斯兰堡4月21日电 记者吴乐珺、刘融、王骁波、王迪、朱玥颖、车斌、曹文轩、孙海天、程是颉）

《 人民日报 》（ 2022年04月22日 02 版）

(责编：贾文婷、崔越)