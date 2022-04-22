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俄罗斯莫斯科举办活动庆祝联合国中文日

2022年04月22日08:33 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科4月21日电（记者耿鹏宇）俄罗斯首都莫斯科20日举办庆祝联合国中文日暨俄文版《中国剪纸的魔力》《汉字的智慧》新书发布会活动。中俄各界人士和媒体代表近百人以线上或线下方式参加活动。

　　中国驻俄罗斯大使张汉晖通过视频对活动表示祝贺。他说，希望语言学习能为中俄两国民众打开增进了解、加深友谊的窗口，在推动中俄人文交流、文明互鉴和民心相通方面作出更大贡献。

　　俄外交部信息与出版司司长玛丽亚·扎哈罗娃在现场致辞中表示，民间文化都饱含着善意。通过中国民间艺术，可以让人们领会传统民间文化中的美好意蕴。

　　新书发布会上，俄著名中国民间艺术研究者伊琳娜·扎哈罗娃介绍了《中国剪纸的魔力》一书的创作过程，分享了她在中国工作生活期间，遍访中国北方民间艺人和考察民间艺术的经历。

　　俄著名汉学家、俄中友好协会副主席阿列克谢·阿列克萨欣向参会嘉宾简要介绍了《汉字的智慧》一书。在他看来，汉字可谓世界文字的珍品，与浩瀚博大的中国文化传统紧密相连。

　　2010年，联合国将中国传统二十四节气之一的“谷雨”日定为“联合国中文日”。

(责编：王禹蘅、崔越)

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