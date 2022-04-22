新华社哈瓦那4月21日电 通讯：分享汉字之美 共筑美好未来——中国驻古巴大使馆举行联合国中文日主题活动

新华社记者林朝晖

书法展示、诗朗诵、武术表演……20日下午，位于古巴首都哈瓦那的中国驻古巴大使馆开门迎宾，联合国中文日主题活动当天在这里举行。虽然大家都戴着口罩，保持一定社交距离，但活动现场始终洋溢着欢乐的气氛。

前来参加活动的嘉宾中有曾担任古巴驻华大使的古巴外交部亚洲和大洋洲司司长白诗德，他挥毫写下“古中同舟共济”；哈瓦那大学孔子学院学生佩雷斯身着汉服，在话筒前抑扬顿挫地朗诵起《短歌行》；古巴武术学校校长罗伯特·巴尔加斯·李带来了精彩的武术表演……

2010年，联合国新闻部宣布启动联合国语言日，以促进6种联合国官方语言的平等使用。其中，联合国中文日被定在中国二十四节气之一的“谷雨”日，以纪念传说中的“中华文字始祖”仓颉造字的贡献。此后，每年的这一天，世界各地都会举办丰富多彩的相关活动。

中国驻古巴大使马辉在活动上致辞说：“汉字是世界上最古老、最独特的文字之一。我们这次活动的主题是分享汉字之美，共筑美好未来。汉字承载了中国同世界相识相知、互学互鉴的友好交往，是中华文明献给世界的瑰宝。”

拉克尔·多朗索是哈瓦那大学孔子学院助教，她表示，这次中文日活动别开生面，让她再次感受到中国文化的魅力。多朗索曾在2018年代表古巴到湖南参加“汉语桥”世界大学生中文比赛。谈及当时参赛感受，她说：“看到各国（选手）都在使用中文交流，我真正体会到中文就像无形的桥梁，将全世界连接起来。”

随着中国国际影响力的提升，古老文字焕发新的生机活力，“汉语热”在世界范围内持续升温。古巴是最早接受华人移民的拉美国家之一，华侨华人在古巴安身立命，中华文化成为古巴多元文化的重要组成部分。古巴革命胜利后不久，即在教育部下属语言教育机构开设中文课程，一些侨社也坚持开展中文教育。

马辉表示，从孔子学院到大学和中学的课堂，古巴的中文教育不断跃上新台阶。这既是古巴的正确选择，也是中古友好合作的结果。“我要借此机会，感谢多年来各界朋友对中文教育的支持。希望越来越多的古巴学子走近汉字、走近中文、走近中国，做中古友谊的推动者、促进者、贡献者。”

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