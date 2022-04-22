新华社海南博鳌4月21日电 博鳌亚洲论坛2022年年会南海主题分论坛21日下午在海南博鳌举行，分论坛主题为“南海可持续发展的新愿景与新路径”。来自印度尼西亚、新加坡、越南等国的专家学者以视频连线方式参会。

中国外交部边界与海洋事务代表檀勍生在专题演讲中表示，实现南海可持续发展，需要可持续的和平、合作和制度保障。《南海各方行为宣言》是各方签署的关于南海问题的首份政治文件。《宣言》的签署和落实保障了南海地区20年的和平、合作和发展繁荣。《宣言》的精神和原则已成为未来维护南海和平的重要指南。当前，中国和东盟国家正在积极推进“南海行为准则”磋商，目前案文“二读”不断取得进展。他指出，着眼未来，管控分歧是南海可持续发展的重要保障；对话合作是南海可持续发展的不二选择；共同治理是南海可持续发展的努力方向。

中国—东南亚南海研究中心理事会主席吴士存、香港中文大学（深圳）教授郑永年、印尼战略与国际研究中心共同创始人尤素夫·瓦南迪等与会代表均表示，今年是《南海各方行为宣言》签署20周年，中国与东盟国家应以此为契机，总结经验和汲取教训，以“凝聚共识、增进互信”为起点，以“新思维、新路径”为抓手，以“合作共赢”为导向，在南海区域海洋合作与治理上书写新篇章。

本届分论坛由中国南海研究院、中国—东南亚南海研究中心和博鳌亚洲论坛秘书处联合举办，为期两天。与会代表将围绕南海和平稳定、海洋环境保护、渔业可持续发展等推动南海海上务实合作和可持续发展的新愿景和新路径展开深入探讨。（记者赵颖全、严钰景、夏天）

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