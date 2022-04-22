新华社亚的斯亚贝巴4月21日电（记者汪平）中国驻非盟使团与联合国非洲经济委员会20日联合举办2022年联合国中文日线上庆祝活动，来自多家组织和机构的嘉宾参加。

中国驻非盟使团临时代办陈绪峰在视频致辞中表示，中文是中华文明的智慧结晶，为世界了解中国文化和社会发展发挥积极作用，也为中国同世界各国人文交流、促进多元多彩的世界文明作出重要贡献。中方将继续推动中非交流互鉴，不断夯实共建中非命运共同体、人类命运共同体的人文基础，共同造福中非人民。

联合国非经委代理执行秘书齐甘雅说，中文在国际政治、经济、文化等各领域发挥日益重要作用，越来越多非洲学生正在学习中文。中国驻非盟使团也正协助联合国非经委开设中文学习课程，为更多非洲人提供中文学习机会，联合国非经委希望进一步加强同中国驻非盟使团等相关机构合作。

中国教育部中外语言交流合作中心主任马箭飞表示，中非各领域合作中，语言交流发挥着基础性、先导性作用。中外语言交流合作中心高度重视非洲中文教学方面的合作，期待与各方一道，为进一步促进中非语言交流合作更好服务非洲各国经济社会发展、高水平构建中非命运共同体作出新的贡献。

本次中文日线上活动还包括中国民族音乐、民族舞蹈和书法表演，亚的斯亚贝巴大学孔子学院和埃塞俄比亚职业教育大学孔子学院师生分别带来太极拳表演和中文演示操控机器人。

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