本报记者 王骁波 吴乐珺

“博鳌亚洲论坛2022年年会聚焦‘共促全球发展’和‘构建共同未来’，有很强的前瞻性和建设性，有助于凝聚各方共识，深化合作，共克时艰。”亚洲基础设施投资银行行长金立群日前在接受本报记者采访时表示。

当前，新冠肺炎疫情持续反复，世界局势复杂演变，对全球发展构成重大挑战。金立群认为，本届博鳌亚洲论坛年会将继续为各界人士提供一个共商经济、社会、环境等重大问题的高层对话平台，在促进亚洲经济一体化、为亚洲和世界发展凝聚正能量方面发挥重要而独特的作用。

“作为由中国倡导成立的国际金融机构，亚投行始终努力按照习近平主席倡议初衷，用实际行动诠释多边主义和人类命运共同体的题中之义，得到各方高度认可。三大国际信用评级机构一直给予亚投行3A最高信用评级与稳定的评级展望。”金立群说。成立近7年来，亚投行从最初的57个创始成员，发展到拥有来自六大洲的105个成员；批准累计融资总额超过348亿美元的175个项目，惠及32个亚洲域内与域外经济体。

本届博鳌亚洲论坛年会聚焦疫后世界经济复苏与可持续发展等议题。金立群介绍，面对疫情挑战，亚投行在继续推动可持续发展和基础设施互联互通的同时，积极帮助成员应对公共卫生危机、促进经济复苏。今年3月，亚投行于疫情之初设立的新冠肺炎疫情危机恢复基金融资申请年限已被延长至2023年底，规模扩大至200亿美元，旨在继续为成员应对新冠肺炎疫情对其公共卫生、经济和金融系统带来的冲击提供快速资金支持。截至目前，亚投行在此专项基金下已批准总额超过116亿美元的48个融资项目，惠及25个亚洲域内与域外成员。

作为总部设在中国的多边开发机构，亚投行始终不忘为中国的经济社会发展提供支持。去年7月，中国河南多地发生特大洪灾，亚投行心系灾区，仅用3个多月的时间批准10亿美元紧急贷款，支持河南加快灾后重建，提升基础设施的可持续性和对气候变化的适应能力。

金立群表示，在绿色可持续发展和应对气候变化方面，2021年，亚投行批准的气候相关融资额已达批准融资总额的48%。去年10月，亚投行宣布到2023年7月1日所有投资项目将实现与《巴黎协定》相关目标完全保持一致。在基础设施互联互通方面，亚投行去年帮助孟加拉国建设该国第一座钢结构拱桥，促进其国内和跨境交通互联；今年初批准了在中国的第三个交通运输行业融资项目，支持中欧班列的枢纽建设。

金立群表示，全球发展倡议、共建“一带一路”和亚投行等都是人类命运共同体理念和共商共建共享全球治理观的重要体现和实践。在当前国际社会急需携手抗击疫情、重振全球经济、共同应对气候变化等重大挑战的背景下，上述倡议和机构将为进一步深化国际合作、缩小全球治理赤字发挥重要作用。未来，亚投行将积极支持全球发展倡议，在减贫、抗疫和疫苗、气候变化和绿色发展、数字经济、互联互通等领域与各方一道开展合作，为促进亚洲乃至全球的共同发展、落实联合国2030年可持续发展议程作出贡献。

《 人民日报 》（ 2022年04月22日 17 版）

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