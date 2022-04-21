国际问题观察员 亓声

五十年前，伴随着中美关系“破冰”，国宝熊猫“出使”美国。五十年后，尽管中美关系遭遇寒流，但熊猫仍是两国关系中一股难得的暖意，憨态可掬、呆萌可爱的“滚滚”们给两国人民带来了无限的欢乐和持久的友谊。

当地时间2022年4月16日，在美国华盛顿史密森学会国家动物园，大熊猫幼崽“小奇迹”（右）和妈妈“美香”享用冰冻水果蛋糕。庆祝大熊猫抵达美国暨该动物园大熊猫项目50周年。刘杰/新华社 图

中美建交，熊猫先行

1972年2月，在尼克松总统访华的告别宴上，尼克松总统夫人拿着桌上的熊猫牌香烟翻来覆去地看。周总理问，你喜欢吗？尼克松夫人答，我不抽烟，但我喜欢熊猫，我能不能把这盒香烟拿走？周总理说，当然，你可以拿走熊猫香烟，我们中国政府还可以送给你们一对真正的大熊猫。这令尼克松夫人惊喜万分，她拍了拍尼克松的肩膀说：“中国要送我们熊猫了！真的熊猫！”

两个月后，大熊猫“兴兴”和“玲玲”从中国北京不远万里送抵美国华盛顿，8000名美国民众冒雨接机，尼克松总统夫人亲自为其亮相揭幕，首日就吸引两万人排队参观，首个周末有七万人蜂拥而来，首月参观人数突破百万。《华盛顿邮报》发表评论称，周恩来通过可爱的熊猫，一下子把美国人的心征服了。这一年甚至被美国民众冠以“熊猫年”。这对“友好使者”所传递的善意无疑为推动中美正式建交营造了良好的氛围。

政府可以不上班，熊猫不能不营业

五十年来，这股“熊猫热”丝毫未见消退。每年有数百万美国人去动物园参观熊猫，更有无数美国人通过视频直播“云吸”熊猫。2018年，美国国家动物园因政府停摆一度中断了熊猫直播，引发众怒。美国人民可以忍受政府不上班，不能接受熊猫不营业。2020年，熊猫“美香”产下幼崽“Xiao Qi Ji”（小奇迹）时，由于观看人数过多，美国家动物园直播间一度被挤瘫痪。而另一所有熊猫的亚特兰大动物园表示，其网上直播每月有50万在线观看量，有时仅因熊猫5分钟没有挪动，就有人打电话要求园方派人查看，爱熊猫之心可见一斑。据说还有一位病人通过观看大熊猫直播奇迹般战胜病魔，熊猫果然是名副其实的“治愈系”。

三个月大的熊猫“小奇迹”。人民视觉 图

当地时间2022年4月16日，在美国华盛顿史密森学会国家动物园，大熊猫幼崽“小奇迹”（右）和妈妈“美香”在一起。刘杰/新华社 图

在为庆祝熊猫抵美五十周年的中美合拍纪录片《大熊猫 小奇迹》中，来自纽约的麦格拉斯特意从380英里外赶来参加“小奇迹”1岁生日会，他说，自从上世纪70年代第一只熊猫到来后，他和妻子就常常来参观。无论多远，都想来看他们。来自马里兰州的勒梅接受采访时说自己每隔几天就要来看熊猫，但被她的丈夫无情戳穿，“是每天，你每天都来，承认吧”。嗨，别不好意思，这可是熊猫，谁能拒绝熊猫呢。还有人从喜爱熊猫走上了保护熊猫的道路。亚特兰大动物园的大熊猫饲养员瑞亚说，我10岁的时候去国家动物园看第一对抵美大熊猫，而今成为大熊猫饲养员，真是奇妙的缘分。

当地时间4月16日，美国华盛顿，华盛顿国家动物园举行大熊猫抵美50周年庆祝活动。大熊猫“小奇迹”在玩一只玩具球。 中新社记者陈孟统/人民视觉 图

大熊猫不再濒危啦！

将熊猫送到美国不仅是为了让美国人民有机会亲近熊猫，也是为了和美国专家共同研究熊猫，从而能够更好的保护熊猫。过去数十年来，中美在大熊猫饲养繁育、疾病防控、科学研究、人员培训、公众教育方面开展良好合作，取得显著成效。美国国家动物园园长蒙福特称，多年以来，中美两国工作人员始终有着一个共同目标——保护大熊猫并帮助它们在大自然中繁衍生息。

当地时间2021年5月20日，美国华盛顿特区，躺着吃饭的“美香”大熊猫。人民视觉 图

华美、美生、美兰、苏琳、珍珍、喜兰、阿宝、泰山、宝宝、贝贝、美仑、美奂、小礼物等等，这些在美国出生、在美国人民注视中长大的小熊猫们，在到达适婚年龄后都被送回中国故乡“娶妻生子”、繁衍后代。在中美科研工作者的共同努力下，美国已经成为海外繁育大熊猫最成功的国家之一，共计繁育成活17只大熊猫幼仔。随着保护力度的不断加大和国际合作研究的深入，大熊猫野外栖息地得到不断恢复、大熊猫保护区逐步建立、大熊猫国家公园正式设立，大熊猫野外种群数量增长到1800余只，圈养种群数量增长到600余只。2016年，世界自然保护联盟(IUCN)宣布，将大熊猫的受威胁程度，从“濒危”变为“易危”。驻美大使秦刚在庆祝大熊猫抵美五十周年活动的讲话中表示，中美在大熊猫保护研究合作上取得的可喜成绩证明，中美携手努力可以办成有利于世界的大事。

只要你也爱熊猫 我们就是好朋友

熊猫为什么这么受欢迎？有人开玩笑说因为熊猫是最为政治正确的动物，又黑又白还是少数族裔，杂食动物却是素食爱好者。讽刺的是，当下熊猫却成为反华政治正确的牺牲品，一些反华政客、学者称熊猫软化了中国的威权形象，指责中国借熊猫搞政治宣传，扬言要抵制“熊猫外交”。

熊猫不会开口说话，搞不了什么政治宣传。相反，它只会戳破那些妖魔化的政治叙事，帮助我们破除偏见、打破隔阂。它的存在令我们意识到，不论我们说何种语言、来自何种文化、信奉何种意识形态，我们都对美好的事物怀抱天然的、纯粹的爱，我们一样有着天真、柔软的内心。我们是相似的朋友，而不是遥远的敌人，因为对熊猫同样的喜爱而更加紧密的联系在一起。

熊猫是中美合作的典范，也是中美友谊的桥梁。正如圣地亚哥动物园野生动植物联盟总裁潘礼邦说，大熊猫所扮演的“使者”角色使人们认识到，我们之间的共通之处远大于分歧。这样的“使者”在中美关系遭遇困难的此时尤其可贵。求同存异、搁置分歧——这正是五十年前中美关系破冰前进的动力来源，也是今天中美关系融冰消障的希望所在。（文章来源：澎湃新闻)

(责编：王禹蘅、崔越)