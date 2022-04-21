新华社华盛顿4月20日电（记者孙丁）美国司法部一名发言人20日在社交媒体发布声明说，美司法部将就此前推翻公共交通系统“口罩令”的一项裁决提起上诉。

这名发言人表示，美国司法部已经提交上诉通知书，原因是美国疾病控制和预防中心（美疾控中心）认为在公共交通系统实施“口罩令”对于保护公众健康仍是必要的。

美疾控中心当天早些时候发布声明说，该机构认为公共交通系统“口罩令”是一项合法指令，完全在其保护公众健康法律权限内，人们应继续在使用公共交通系统时戴口罩。

美国佛罗里达中区联邦地区法院一名法官18日作出一项裁决，推翻由美疾控中心发布、在公共交通系统实施的“口罩令”，认为发布“口罩令”超出美疾控中心职权。美国一些航空和铁路公司等随后宣布不再强制要求乘客戴口罩。

美疾控中心13日发布声明说，鉴于目前新冠病毒奥密克戎毒株的亚型BA.2在美国快速传播并导致疫情反弹，在公共交通系统实施的“口罩令”将延长至5月3日。根据“口罩令”内容，乘客无论是否接种过新冠疫苗，在美国境内或进出美国搭乘公共交通工具时，必须戴口罩；在公交枢纽室内也必须戴口罩。

美疾控中心此前表示，目前正密切监控BA.2亚型毒株的传播状况，该毒株感染病例已占美国近日新增病例的85%以上。自4月初以来，美国7日平均日增新冠确诊病例数持续上升。据美国约翰斯·霍普金斯大学数据，截至20日晚间，美国累计新冠确诊病例数超过8080万例，累计死亡病例数超过99万例。

(责编：王禹蘅、崔越)