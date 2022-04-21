新华社华盛顿4月20日电（记者熊茂伶 许缘）国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃20日表示，中国政府有充足政策空间应对经济下行压力，有能力提振中国经济。

格奥尔基耶娃当天在IMF和世界银行春季会议的一场远程媒体发布会上回答新华社记者提问时说，中国经济仍保持正增长，尽管因新冠疫情影响面临下行压力，但无论是在货币政策还是财政政策方面，中国都有充足政策空间。

格奥尔基耶娃认为，中国可以利用政策空间支持最弱势人群、促进消费，让消费繁荣给经济带来更多活力。

IMF19日发布的最新一期《世界经济展望报告》显示，受俄乌冲突影响，2022年全球经济将增长3.6%，较1月预测值大幅下调0.8个百分点。

格奥尔基耶娃说，俄乌冲突给正从疫情中恢复的全球经济造成巨大影响，通货膨胀加速上升、金融环境收紧、债务水平高企以及供应链中断是世界经济头顶上的几朵“乌云”。

格奥尔基耶娃指出，地缘政治风险可能危及过去几十年的发展成果，让各国难以应对气候变化等全球挑战。她同时强调，全球经济一体化带来了巨大利益，应捍卫全球合作成果，同时纠正增长红利分配不均等弊端。

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