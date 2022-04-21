新华社华盛顿4月20日电（记者许缘）美国联邦储备委员会20日发布的全国经济形势调查报告显示，美国经济活动继续温和扩张，但就业市场持续面临劳动力紧缺等挑战，物价上涨压力依然巨大。

这份报告根据美联储下属12家地区储备银行的最新调查结果编制而成，也称“褐皮书”。报告显示，自2月中旬以来，美国经济活动继续以温和速度扩张，零售业和非金融服务领域的消费支出增长有所加速，但大部分辖区制造业活动仍面临供应链中断、劳动力紧张以及成本上升等挑战。汽车销售继续受到低库存制约。住宅等房地产需求持续强劲，但也面临供应限制。

同期，各辖区就业市场整体平稳增长。大部分辖区企业对劳动力需求依然强劲，但仍受到劳动力短缺拖累,只有几个辖区就业市场紧张状况出现“适度改善迹象”。

物价方面，各辖区通胀压力依然巨大，原材料、运输和劳动力成本急剧上升，多个辖区能源、金融服务和农产品价格在俄乌冲突升级后飙升。由于消费需求仍然强劲，企业继续将迅速上涨的投入成本转嫁给客户或消费者。大多数辖区企业预计，未来几个月美国经济将持续面临通胀压力。

报告说，俄乌冲突等地缘政治局势以及物价上涨带来的不确定性增加，为美国经济增长前景蒙上阴影。

美联储每年发布8次“褐皮书”，通过地区储备银行对全美经济形势摸底。该报告是美联储货币政策例会的重要参考资料。下一次美联储货币政策例会将于5月3日至4日举行。

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