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世行行长警告粮食危机或持续至明年

2022年04月21日13:19 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿4月20日电（记者熊茂伶 许缘）世界银行行长马尔帕斯20日表示，俄乌冲突推高了全球粮食价格，最贫困人群遭受的打击最大。他警告，当前的粮食安全危机将持续数月，甚至可能持续至明年。

　　马尔帕斯当天在国际货币基金组织（IMF）和世界银行春季会议的一场远程媒体发布会上说，俄乌冲突导致粮食、能源、肥料短缺，能源和肥料对于农作物生产至关重要，三者的短缺共同导致粮食安全危机。

　　他说，粮食价格比去年同期上涨了37%，涨幅超过消费者价格指数，这意味着日常预算中食品花费占比更高的贫困人群面临更大压力。

　　他表示，在未来15个月里，世行预计将提供1700亿美元融资支持以应对危机。

　　在回答新华社记者提问时，马尔帕斯表示，粮食安全问题很严重，贫穷国家的民众受影响最大。但积极的一面是，目前全球粮食库存很大，随着库存释放，粮食短缺问题可能会得到改善。

　　马尔帕斯还说，春季会议上，各国代表就粮食安全问题进行了实质性讨论。他期待各国制定解决方案，缓解粮食危机。

　　IMF和世行每年召开两次全体会议，包括春季会议和秋季年会。今年春季会议于4月18日至24日在美国首都华盛顿举行。

(责编：王禹蘅、崔越)

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