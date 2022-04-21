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专访：“希望澳中关系尽快重回正轨”——澳大利亚前外交官甘特纳谈澳中关系

2022年04月21日11:23 | 来源：新华网
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　　新华社堪培拉4月21日电 专访：“希望澳中关系尽快重回正轨”——澳大利亚前外交官甘特纳谈澳中关系

　　新华社记者白旭　岳东兴

　　澳大利亚艺术家、前外交官卡里略·甘特纳被他的中国朋友亲切地称为“老甘”，他曾获得中国文化部“文化交流贡献奖”。

　　日前，甘特纳在澳大利亚接受新华社记者视频专访时说：“中澳两国不少人为维护友好关系努力和付出，但近些年关系在下滑，我感到失望。”他表示，健康稳定的澳中关系符合两国和两国人民的根本利益，“希望澳中关系尽快重回正轨”。

　　老甘今年77岁，他的岳母是中国已故儿童剧表演艺术家方掬芬。上世纪80年代，老甘曾任澳大利亚驻华大使馆文化参赞。新冠疫情暴发前，老甘几乎每年都去中国。

　　过去几十年，老甘见证了澳中两国的友好交往，参与过澳方向中方租借大熊猫，为上海人民艺术剧院执导过话剧《想入非非》。他说，文化交流让人们更紧密联系在一起，“文化提醒着我们彼此的共通之处，我们都渴望生活在和平友好的环境中”。

　　老甘说，澳中文化交流近年来减少，既是受疫情影响，也与两国关系出现困难局面有关。

　　谈到当前澳中关系，老甘表示，澳大利亚应从长期视角审视两国关系。他说，许多澳大利亚政客考虑的是短暂的选举周期，他们的一些表态不利于两国关系长期发展。

　　老甘认为，澳大利亚目前像是“美国在南太平洋地区的擦鞋童”，但澳大利亚的利益同美国并不完全一致。“我愿意看到澳大利亚有更加独立的外交政策。”

　　对于如何促进澳中关系，老甘提议，澳大利亚应在中国研究和中文教学方面加大投入，并加强两国联系。老甘说，今年是澳中建交50周年，希望两国以此为契机“达成新共识，打开新大门”。

(责编：王禹蘅、崔越)

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