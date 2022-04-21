新华社加沙4月21日电（记者李碧念）据来自巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）官员的消息，以色列国防军20日夜间出动战机对加沙地带中部地区的一处哈马斯军事目标实施空袭。

哈马斯官员透露，以军出动多架战斗机，发射多枚导弹袭击了哈马斯一处军事设施。该设施遭到严重损坏，但没有人员伤亡。

目击者接受新华社采访时说，以军空袭后，加沙地带武装人员进行了还击。

以色列国防军发表声明说，此次袭击目标是哈马斯的一处军事设施和一处地道入口。该地道连通一处哈马斯用于存放制造火箭弹原材料的地下建筑。声明说，此次袭击将对哈马斯制造火箭弹的能力“造成严重影响”。

以色列警方20日晚发表声明说，一枚从加沙地带发射的火箭弹20日晚袭击了以色列南部城市斯代罗特，造成一处房屋受损，无人员伤亡。

目前，尚无任何组织宣称制造了此次火箭弹袭击。

近期，巴以地区局势再度紧张。以色列18日晚拦截了一枚从加沙地带射向以色列领土的火箭弹。作为报复，以色列国防军19日凌晨出动战机空袭了哈马斯军事目标。

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