新华社北京4月21日电（记者申铖）财政部部长刘昆表示，面对风险与挑战，二十国集团（G20）各成员应团结协作，为不稳定的世界提供稳定因素。

4月20日至21日，G20财长和央行行长会议以线上线下相结合方式召开。刘昆以视频方式出席会议并发言。

刘昆表示，要致力于完善以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，不把世界经济政治化、工具化、武器化。树立共同体意识，采取负责任的经济政策，挖掘创新动力。多渠道解决发展中国家关切，确保各国民生不受影响。中方欢迎各方支持和参与全球发展倡议，加快落实联合国2030年可持续发展议程。

刘昆指出，中方愿继续会同各方在世界卫生组织框架下完善全球卫生治理架构，加强抗疫融资合作，把G20领导人共识落到实处。中方支持G20财金渠道立足本身职能，在遵循《联合国气候变化框架公约》相关原则前提下，就应对气候变化的财金政策开展经验分享，推动绿色低碳发展。中方愿本着“共同行动、公平负担”原则，在个案基础上按G20共识有序落实好《缓债倡议后续债务处理共同框架》。

针对会上部分成员关于地缘政治对全球经济影响的表态，中方强调反对将经济议题政治化，G20应坚持自身职责定位，相关讨论应聚焦经济影响，并遵循全面和平衡原则。

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