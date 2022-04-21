中泰双方系列中文教学合作协议签署仪式。中外语言交流合作中心供图

人民网曼谷4月20日电 （记者孙广勇）4月20日，中外语言交流合作中心（以下简称“语合中心”）分别与泰国高等教育和科研创新部（以下简称“高教部”）、泰国教育部、泰国教育部职业教育委员会（以下简称“职教委”）系列中文教学合作协议签署仪式在线举行，语合中心主任马箭飞、泰高教部次长诗立叻·宋西维拉、教育部次长素帕·占巴通、职教委秘书长素贴·耿善提分别代表中泰方签署协议。中国教育部副部长、国家语言文字工作委员会主任田学军、泰国教育部长德莉努·天通、中国驻泰国大使韩志强、海上丝路孔子学院理事会主席颂德通猜副僧王出席见证并致辞。

田学军指出，语言是人类文明代代相传的载体，是促进世界各国人民民心相通的纽带。今天是第十三个“联合国中文日”，也是中方策划发起的“国际中文日”，是全球中文学习者共同的节日。在这个特殊的日子里，中泰双方签署合作协议，将为促进泰国中文教学高质量发展提供更加有力的支持，助力“中泰一家亲”亲上加亲。中国教育部也愿与泰国高教部、教育部一道，巩固拓展双方在高等教育、职业教育、基础教育等方面的务实合作，共同推进数字化时代教育改革创新和后疫情阶段教育交流合作。

德莉努·天通表示，泰国在中文教学领域与中国开展合作由来已久，这是两国友好交往的写照。多年来，中方通过派遣中文教师志愿者、编写教材、提供奖学金、支持赴华学习培训等项目，大力支持和促进泰国中文教学发展，极大地提高了泰国中文教学水平，此次签约，是双方合作的新起点，将更好的满足未来合作发展的需要。

韩志强表示，“中泰一家亲”是两国关系的主基调。国际中文教育是中泰两国民心相通的桥梁和纽带。在中泰建立全面战略合作伙伴关系十周年的新起点上，两国中文教育合作迎来了历史性发展机遇，相信此次双方携手，将进一步促进两国教育文化交流合作，为两国打造相互尊重、合作共赢的国家间关系典范贡献力量。

诗立叻·宋西维拉表示，教育领域合作是中泰全面战略合作伙伴关系的重要组成部分，中文人才培养是双方教育领域长期合作的延续。此次签约，扩大了中泰双方在中文教学领域的合作，涵盖教师交流、课程开发、学生培养、校际合作、奖学金、“中文+职业技能”人才培养等方面内容，将推动中文教学在泰国稳健可持续发展，进一步促进两国各领域交流合作。

颂德通猜认为，在两国政府教育主管部门的领导下，中泰双方继续加强中文教学合作，将为两国民心相通作出重要贡献，为两国发展带来巨大利益，愿两国友谊绵长，不断谱写“中泰一家亲”新篇章。

此次签署的协议分别为语合中心与泰国高教部《关于加强中文教学合作的框架协议》，与泰国教育部《关于加强中文教学合作的框架协议》，与泰国职教委《关于共同建设中泰语言与职业教育学院的谅解备忘录》，双方将聚焦本土中文师资队伍建设、复合型人才培养、教学资源开发、实施“汉语桥”项目、组织中文考试、共建语言与职业教育学院等方面开展深度合作，助力泰国中文教育可持续、高质量发展，为构建中泰命运共同体贡献力量。

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