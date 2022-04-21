新华社海南博鳌4月20日电（记者赵叶苹、刘羽佳）博鳌亚洲论坛2022年年会“亚洲知识产权：趋势与机遇”分论坛20日在海南博鳌举行。与会嘉宾共同探讨了当今时代新技术、新业态、新趋势给知识产权保护带来的新机遇和新挑战，认为知识产权保护是推动全球经济持续复苏的重要驱动力。

出席会议的中宣部副部长张建春指出，党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国版权事业迅速发展，迎来前所未有的历史机遇，全面加强版权保护越来越成为进一步扩大对外开放的重要举措。下一步，中国版权工作将统筹文化强国、知识产权强国、版权强国建设，不断提升版权治理体系和治理能力现代化水平。全面释放版权激励创新创造的巨大活力，继续健全版权保护法律体系，加快推进版权重点领域改革发展；以版权为抓手，持续提升版权引领高质量发展的强劲动力；以版权为媒，与世界各国加强版权交流合作，用版权推动构建更加美好的亚洲和世界。

数据显示，2020年中国版权产业的行业增加值为7.51万亿元人民币，占GDP的比重为7.39%。2021年全国著作权登记总量达626万余件，同比增长24.30%。

博鳌亚洲论坛秘书长李保东说，全球经济复苏不确定性增多背景下，创新和知识产权保护成为推动科技进步、促进产业升级和实现可持续发展的重要驱动力。亚洲经济体逐年在创新指数排名和知识产权指标建设上取得显著进步，为地区和全球经济发展提供了诸多机遇和保障。

世界知识产权组织发布的《2021年全球创新指数报告》显示，有5个亚洲经济体进入全球前15位，其中中国升至第12位。

国家知识产权局局长申长雨表示，中国知识产权事业不断发展，走出了一条中国特色知识产权发展之路。相信随着中国知识产权事业的不断进步，创新环境和营商环境将越来越好。

自2021年起，知识产权成为博鳌亚洲论坛的永久议题。“亚洲知识产权：趋势与机遇”分论坛由世界知识产权组织、博鳌亚洲论坛合作举办，是博鳌亚洲论坛2022年年会的重要环节，也是2022年世界知识产权日系列活动之一。

(责编：王禹蘅、崔越)